洛城新語／太陽能板真的比較省錢嗎？

加州 電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板，但太陽能板真的能省到錢嗎？

全國能源輔助董事會（National Energy Assistance Directors Association）與能源貧困和氣候中心（Center for Energy, Poverty, and Climate）日前發布研究成果指出，極端酷熱天氣將讓美國家庭今年夏天能源帳單再漲7.9%，而西海岸今年6至9月的電費帳單則比去年同期上漲12%。電費飆漲，讓許多家庭收到電費帳單都大吃一驚。

不少人都認為安裝太陽能板至少可以省掉一些電費。尤其加州是美國家庭使用太陽能的先鋒，1976年就通過州法支持太陽能各方面投資，目前加州太陽能發電量占全美29%，領先其他各州。對許多沒安裝太陽能板的家庭來說，太陽能彷彿就是解決高電費的救贖，但沒想到的是太陽能板內也有許多隱藏的費用。

以矽谷南灣安裝太陽能板的家庭來說，每年都會固定收到一筆「聖荷西 潔淨能源發電費（San Jose Clean Energy Electric Generation Charges）」，是一年一次的費用，原因是如果家裡產生的太陽能電力不足自家使用，需要外面電網電力補充時，將由聖荷西潔淨能源發電提供服務，再由太平洋瓦電公司統一收費。

矽谷民眾指出，即便他家屋頂有36片太陽能板，但仍每年收到700、800元的「聖荷西潔淨能源發電費」，等於一年將不足的電費補齊，主要原因就是他們家夏天白天多產、回賣的電費，不足以支付冬天和晚上不產電的電費。而按照今年高電費計算法，這筆帳今年恐怕要破千元了。

太陽能家庭不只使用一般電費貴，回售多產的電，也被砍價。加州安裝太陽能板的供電協議2023年4月15日由NEM2.0條款過度到NEM3.0條款，相比之前的條款，NEM3.0之下電力公司回收民宅太陽能板餘電的價格，比過去減少了75%，尤其白天太陽能板產生了足夠的電量，但因為白天是用電低峰時段，多餘的電量低價傳回電網，賣回的電價還要再打折，簡直等於沒賺。

那如果白天多產的電並沒有辦法得到相對應的價格，是否乾脆白天多用電算了呢？還有個方法，就是安裝太陽能蓄電池。

不過太陽能蓄電池也要一萬元左右，且許多太陽能蓄電池要求要與太陽能板同個品牌，例如安裝了特斯拉 電池，就必須要連太陽能板都是特斯拉的才行，不能直接使用多年前就已經裝好的太陽能板，對於原本就有太陽能板卻要新裝蓄電池的用戶來說，究竟要不要拆了原本的太陽能裝新的，或是額外安裝新一批太陽能板，都是難題。

在通貨膨脹、人力短缺的情況下，無論如何計算電費，只要不是領低收入補助的一般家庭，不管是用純電還是安裝太陽能板，消費者總是吃虧一些，而這也就是真正的資本主義所展現的樣貌。