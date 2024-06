咖啡豆 助闡釋白血病新療法

郭佳敏(右)通過博士論文答辯後,導師羅森教授向她獻花祝賀。(受訪者提供)

南加州 著名的「希望之城Irell and Manella生物科學研究所」(City of Hope's Irell and Manella Graduate School of Biological Sciences)6 月 14 日舉行了第 26屆畢業典禮,有14人獲頒生物科學博士學位(Doctorate in Biological Sciences),其中一位是華人女性郭佳敏(Jiamin Guo)。

郭佳敏來自中國江蘇省,曾在中國藥科大學取得藥學學士和幹細胞生物學碩士。五年前來到「希望之城」深造,在羅森(Steven Rosen)教授指導下完成了她的博士論文。該項有關血癌新型療法的研究成果已在美國頂尖學術期刊《白血病》(Leukemia)上發表,題為《8-Cl-Ado and 8-NH2-Ado synergize with venetoclax to target the methionine-MAT2A-SAM axis in Acute Myeloid Leukemia 》 ,她是該論文的第一作者。

白血病是一群癌症 種類的統稱,通常發病於骨髓,造成不正常的白血球大量增生。這些異常的白血病細胞,造成患者出血與瘀斑、疲倦及感染風險增加。目前醫學界針對白血病的治療方式包括化學療法、放射線療法、標靶治療與骨髓移植等。

郭佳敏表示,很多人會依賴咖啡 來提神,而白血病細胞也有它們自己的「咖啡豆」,學名「蛋氨酸」。白血病細胞摄取蛋氨酸後,通過一種MAT2A的酶进行處理。MAT2A就像是它們的咖啡機,把蛋氨酸轉化為名叫SAM的物質,可以幫助細胞进行各種基因調控相關的化學反應,使白血病細胞快速生長。與健康的血細胞相比,白血病細胞對蛋氨酸-MAT2A-SAM的依賴性更強。「我的研究就是通過切斷白血病細胞對蛋氨酸-MAT2A-SAM的攝取,使其耗竭後死亡。」

郭佳敏使用一種名叫Venetoclax(维奈托克)的藥物来阻斷白血病細胞獲取蛋氨酸,並使用藥物「8-氯-腺苷」(8-chloro-adenosine)來摧毀MAT2A酶。「這兩種藥物雙管齊下,就像同時拿走了咖啡豆和咖啡機,白血病細胞將無法再生產SAM,它們將會耗竭死亡。」同時,這兩種藥物的組合已在「希望之城」的臨床試驗中,用於治療復發難治性白血病患者。

回顧在「希望之城」攻讀博士的歷程,郭佳敏總結說,該醫學院雖然較小,學生只有100人左右,包括博士生、碩士生及大學部(本科生),但是,教授講師研究員則超過100人,比學生還多。例如博士班每年只招15人左右,教室裡只有16個座位。因此,師資力量雄厚,學生有很多選擇,不擔心找不到指導老師,也可以去不同的實驗室體驗,每個人都有機會獲取所需要的學習資源和實習機會。

她說,在教學方面,基本上每節課都會有熱烈討論,平時同學們談論的也都是實驗和相關的課題研究。所以,感覺自己沉浸在治療癌症的世界裡。這裡還有很多病例可供研究,「比如說,我是研究白血病的,癌症中心有很多白血病患,提供了臨床實驗的機會,可以直接拿到病例樣本分析,更貼近於醫療創新成果轉化價值。」