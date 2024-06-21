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咖啡豆 助闡釋白血病新療法

記者丁曙／洛杉磯報導
郭佳敏（右）通過博士論文答辯後，導師羅森教授向她獻花祝賀。（受訪者提供）
郭佳敏（右）通過博士論文答辯後，導師羅森教授向她獻花祝賀。（受訪者提供）

加州著名的「希望之城Irell and Manella生物科學研究所」（City of Hope's Irell and Manella Graduate School of Biological Sciences）6 月 14 日舉行了第 26屆畢業典禮，有14人獲頒生物科學博士學位（Doctorate in Biological Sciences），其中一位是華人女性郭佳敏（Jiamin Guo）。

郭佳敏來自中國江蘇省，曾在中國藥科大學取得藥學學士和幹細胞生物學碩士。五年前來到「希望之城」深造，在羅森（Steven Rosen）教授指導下完成了她的博士論文。該項有關血癌新型療法的研究成果已在美國頂尖學術期刊《白血病》（Leukemia）上發表，題為《8-Cl-Ado and 8-NH2-Ado synergize with venetoclax to target the methionine-MAT2A-SAM axis in Acute Myeloid Leukemia 》 ，她是該論文的第一作者。

白血病是一群癌症種類的統稱，通常發病於骨髓，造成不正常的白血球大量增生。這些異常的白血病細胞，造成患者出血與瘀斑、疲倦及感染風險增加。目前醫學界針對白血病的治療方式包括化學療法、放射線療法、標靶治療與骨髓移植等。

郭佳敏表示，很多人會依賴咖啡來提神，而白血病細胞也有它們自己的「咖啡豆」，學名「蛋氨酸」。白血病細胞摄取蛋氨酸後，通過一種MAT2A的酶进行處理。MAT2A就像是它們的咖啡機，把蛋氨酸轉化為名叫SAM的物質，可以幫助細胞进行各種基因調控相關的化學反應，使白血病細胞快速生長。與健康的血細胞相比，白血病細胞對蛋氨酸-MAT2A-SAM的依賴性更強。「我的研究就是通過切斷白血病細胞對蛋氨酸-MAT2A-SAM的攝取，使其耗竭後死亡。」

郭佳敏使用一種名叫Venetoclax（维奈托克）的藥物来阻斷白血病細胞獲取蛋氨酸，並使用藥物「8-氯-腺苷」（8-chloro-adenosine）來摧毀MAT2A酶。「這兩種藥物雙管齊下，就像同時拿走了咖啡豆和咖啡機，白血病細胞將無法再生產SAM，它們將會耗竭死亡。」同時，這兩種藥物的組合已在「希望之城」的臨床試驗中，用於治療復發難治性白血病患者。

回顧在「希望之城」攻讀博士的歷程，郭佳敏總結說，該醫學院雖然較小，學生只有100人左右，包括博士生、碩士生及大學部（本科生），但是，教授講師研究員則超過100人，比學生還多。例如博士班每年只招15人左右，教室裡只有16個座位。因此，師資力量雄厚，學生有很多選擇，不擔心找不到指導老師，也可以去不同的實驗室體驗，每個人都有機會獲取所需要的學習資源和實習機會。

她說，在教學方面，基本上每節課都會有熱烈討論，平時同學們談論的也都是實驗和相關的課題研究。所以，感覺自己沉浸在治療癌症的世界裡。這裡還有很多病例可供研究，「比如說，我是研究白血病的，癌症中心有很多白血病患，提供了臨床實驗的機會，可以直接拿到病例樣本分析，更貼近於醫療創新成果轉化價值。」

在希望之城攻讀博士的幾年裡，郭佳敏申請到三項獎學金（Fellowship）: Berger獎學金、Held獎學金 和 Payson獎學金。她不僅專長理工數學，也是文科才女，當年在中國參加高考（大學聯考），作文科目拿下滿分，也相當罕見。郭佳敏目前在加州理工學院（Caltech）進行博士後研究。

郭佳敏（左）獲頒「希望之城」生物科學博士，同導師羅森教授合影。（受訪者提供）
郭佳敏（左）獲頒「希望之城」生物科學博士，同導師羅森教授合影。（受訪者提供）
郭佳敏在「希望之城」進行白血病治療研究。（受訪者提供）
郭佳敏在「希望之城」進行白血病治療研究。（受訪者提供）

咖啡 癌症 加州

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