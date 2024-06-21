我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

為工作搬去佛州又被迫搬回 華裔創意總監告迪士尼

洛杉磯訊
2023年迪士尼宣布取消諾娜湖計畫（ABC新聞截圖）
2023年迪士尼宣布取消諾娜湖計畫（ABC新聞截圖）

在迪斯尼產品設計部門任職的創意總監方喬治（音譯， George Fong）及副總裁Maria De La Cruz，日前向加州高等法院提告迪士尼

方先生指出，2021 年 7 月，迪士尼通知他和約 250 名其他員工，他們的職位將轉移到佛州諾娜湖（Lake Nona）新園區。公司明確表示，拒絕搬遷的員工將失去工作。於是，他在2022年時賣掉了他童年時期住過、後來繼承的洛杉磯房屋搬到了佛州，先是睡在酒店裡，直到可以入住奧蘭多的新家。

然而，不到六個月，方先生和他的同事們又收到通知，諾娜湖計畫已取消，如果他們想保留自己的職位，就必須搬回加州。

這一切的大背景是，2021 年，時任迪士尼執行長查佩克（ Bob Chapek ）宣布了耗資10億美元的諾娜湖（Lake Nona）新園區計畫，牽動數千名員工。但 2023 年 5 月，新執行長艾格 （Bob Iger）取消了該計畫， 原因是公司陷入了與共和黨州長德桑提斯（Ron DeSantis ）的法律和政治鬥爭中。

計畫取消後，諾娜湖附近房價大幅下跌。方先生將自己房子掛牌出售，但無人問津，一個月後將其從市場上撤下，最終在大約三個月後才售出。

另一位原告Maria De La Cruz的經歷也很相似。 2022 年她賣掉南加的房子，與家人一起搬到了佛州。現在，她也搬回了南加，在公司的辦公室工作。

2022至2023年期間，加州房價、抵押貸款利率皆大幅上漲，兩名原告搬回加州時，能負擔得起的房子比之前的品質更差也更小。

兩人希望其他受影響的員工也加入他們的行列，發起集體訴訟，尋求損害賠償。目前針對迪士尼的指控包括故意不實陳述、隱瞞、疏忽失實陳述、透過不實陳述招攬員工等，迪士尼公司尚未作出任何回應。

迪士尼 加州 佛州

上一則

張祥華爾灣大公園打造表演藝術中心 助更多孩子圓夢

下一則

咖啡豆 助闡釋白血病新療法

延伸閱讀

鼎泰豐迪士尼分店即將開業

鼎泰豐迪士尼分店即將開業
涉偷旅客1.87萬元 佛州海關官員認罪…恐關10年罰25萬

涉偷旅客1.87萬元 佛州海關官員認罪…恐關10年罰25萬
加州5月房市交易停滯 房價走升

加州5月房市交易停滯 房價走升
限流挨告 迪士尼允賠950萬庭外和解

限流挨告 迪士尼允賠950萬庭外和解
迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元
迪士尼加州冒險樂園 砍現場表演

迪士尼加州冒險樂園 砍現場表演

熱門新聞

如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46
華人吳先生居住在一個門禁封閉社區，然而竊賊仍能從高圍欄邊翻牆進入，迅速偷走包裹。（受訪者提供）

包裹小偷專業化 門禁也難防 多位華人「中招」

2024-06-14 02:20

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋