為工作搬去佛州又被迫搬回 華裔創意總監告迪士尼

2023年迪士尼宣布取消諾娜湖計畫（ABC新聞截圖）

在迪斯尼產品設計部門任職的創意總監方喬治（音譯， George Fong）及副總裁Maria De La Cruz，日前向加州 高等法院提告迪士尼 。

方先生指出，2021 年 7 月，迪士尼通知他和約 250 名其他員工，他們的職位將轉移到佛州 諾娜湖（Lake Nona）新園區。公司明確表示，拒絕搬遷的員工將失去工作。於是，他在2022年時賣掉了他童年時期住過、後來繼承的洛杉磯房屋搬到了佛州，先是睡在酒店裡，直到可以入住奧蘭多的新家。

然而，不到六個月，方先生和他的同事們又收到通知，諾娜湖計畫已取消，如果他們想保留自己的職位，就必須搬回加州。

這一切的大背景是，2021 年，時任迪士尼執行長查佩克（ Bob Chapek ）宣布了耗資10億美元的諾娜湖（Lake Nona）新園區計畫，牽動數千名員工。但 2023 年 5 月，新執行長艾格 （Bob Iger）取消了該計畫， 原因是公司陷入了與共和黨州長德桑提斯（Ron DeSantis ）的法律和政治鬥爭中。

計畫取消後，諾娜湖附近房價大幅下跌。方先生將自己房子掛牌出售，但無人問津，一個月後將其從市場上撤下，最終在大約三個月後才售出。

另一位原告Maria De La Cruz的經歷也很相似。 2022 年她賣掉南加的房子，與家人一起搬到了佛州。現在，她也搬回了南加，在公司的辦公室工作。

2022至2023年期間，加州房價、抵押貸款利率皆大幅上漲，兩名原告搬回加州時，能負擔得起的房子比之前的品質更差也更小。

兩人希望其他受影響的員工也加入他們的行列，發起集體訴訟，尋求損害賠償。目前針對迪士尼的指控包括故意不實陳述、隱瞞、疏忽失實陳述、透過不實陳述招攬員工等，迪士尼公司尚未作出任何回應。