僑委會榮譽職座談 聚焦護台議題

洛杉磯華僑文教中心舉辦僑務座談會，討論防範中國統戰、強化僑民聯繫、推動僑教及培育年輕一代等議題，為9月台北僑務委員會議做準備，並凝聚僑界共識。（記者張庭瑜/攝影）

洛僑中心6月20日（周四）舉辦「113年僑務委員會議海外先期座談」，主題「海外合作防統戰、團結僑界護台灣」，會議聚焦於因應中國對台灣的威脅、強化海外僑民聯繫網絡、推動僑教工作及培育年輕一代等議題。與會者提出了建設性意見，如擴大海外青年文化志工(FASCA)計畫、創設新僑務榮譽職位、推動台美專業交流及邀請美國主流青年訪台等，吸引多位僑務榮譽職人員及僑界代表參加。

會議由駐洛杉磯 辦事處處長紀欽耀主持，他強調，這次座談會的目的是為即將於9月10日至12日在台北舉行的僑務委員會議做準備。洛杉磯地區是僑務工作的重要據點，希望通過此次座談，凝聚僑界共識，為僑務委員會未來推動僑務工作提供參考。

與會者對這些議題展開熱烈討論，提出諸多建議，其中多位與會者特別關注年輕一代的培育問題，建議擴大海外青年文化志工（FASCA）計畫的影響力。他們認為，應該建立機制持續追蹤和培育FASCA結業學員，以確保這些年輕人能夠長期參與僑務工作。

也有與會者特別提到加強對台積電 等台商在鳳凰城等投資 地區的僑務服務。他們認為，隨著台商在美國的投資日益增加，這不僅可以幫助台商更好地融入當地社會，也可以藉此提升台灣在當地的影響力。