僑委會榮譽職座談 聚焦護台議題
洛僑中心6月20日（周四）舉辦「113年僑務委員會議海外先期座談」，主題「海外合作防統戰、團結僑界護台灣」，會議聚焦於因應中國對台灣的威脅、強化海外僑民聯繫網絡、推動僑教工作及培育年輕一代等議題。與會者提出了建設性意見，如擴大海外青年文化志工(FASCA)計畫、創設新僑務榮譽職位、推動台美專業交流及邀請美國主流青年訪台等，吸引多位僑務榮譽職人員及僑界代表參加。
會議由駐洛杉磯辦事處處長紀欽耀主持，他強調，這次座談會的目的是為即將於9月10日至12日在台北舉行的僑務委員會議做準備。洛杉磯地區是僑務工作的重要據點，希望通過此次座談，凝聚僑界共識，為僑務委員會未來推動僑務工作提供參考。
與會者對這些議題展開熱烈討論，提出諸多建議，其中多位與會者特別關注年輕一代的培育問題，建議擴大海外青年文化志工（FASCA）計畫的影響力。他們認為，應該建立機制持續追蹤和培育FASCA結業學員，以確保這些年輕人能夠長期參與僑務工作。
也有與會者特別提到加強對台積電等台商在鳳凰城等投資地區的僑務服務。他們認為，隨著台商在美國的投資日益增加，這不僅可以幫助台商更好地融入當地社會，也可以藉此提升台灣在當地的影響力。
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