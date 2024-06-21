我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

僑委會榮譽職座談 聚焦護台議題

記者張庭瑜／洛杉磯報導
洛杉磯華僑文教中心舉辦僑務座談會，討論防範中國統戰、強化僑民聯繫、推動僑教及培育年輕一代等議題，為9月台北僑務委員會議做準備，並凝聚僑界共識。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯華僑文教中心舉辦僑務座談會，討論防範中國統戰、強化僑民聯繫、推動僑教及培育年輕一代等議題，為9月台北僑務委員會議做準備，並凝聚僑界共識。（記者張庭瑜/攝影）

洛僑中心6月20日（周四）舉辦「113年僑務委員會議海外先期座談」，主題「海外合作防統戰、團結僑界護台灣」，會議聚焦於因應中國對台灣的威脅、強化海外僑民聯繫網絡、推動僑教工作及培育年輕一代等議題。與會者提出了建設性意見，如擴大海外青年文化志工(FASCA)計畫、創設新僑務榮譽職位、推動台美專業交流及邀請美國主流青年訪台等，吸引多位僑務榮譽職人員及僑界代表參加。

會議由駐洛杉磯辦事處處長紀欽耀主持，他強調，這次座談會的目的是為即將於9月10日至12日在台北舉行的僑務委員會議做準備。洛杉磯地區是僑務工作的重要據點，希望通過此次座談，凝聚僑界共識，為僑務委員會未來推動僑務工作提供參考。

與會者對這些議題展開熱烈討論，提出諸多建議，其中多位與會者特別關注年輕一代的培育問題，建議擴大海外青年文化志工（FASCA）計畫的影響力。他們認為，應該建立機制持續追蹤和培育FASCA結業學員，以確保這些年輕人能夠長期參與僑務工作。

也有與會者特別提到加強對台積電等台商在鳳凰城等投資地區的僑務服務。他們認為，隨著台商在美國的投資日益增加，這不僅可以幫助台商更好地融入當地社會，也可以藉此提升台灣在當地的影響力。

紀欽耀表示，此次座談旨在為9月在台北舉行的僑務委員會議做準備，希望藉此凝聚僑界共...
紀欽耀表示，此次座談旨在為9月在台北舉行的僑務委員會議做準備，希望藉此凝聚僑界共識，為未來僑務工作提供重要參考。（記者張庭瑜/攝影）
陳敏永報告指出，中國持續在僑界進行統戰活動，通過社群媒體傳播錯誤訊息，威脅台灣安...
陳敏永報告指出，中國持續在僑界進行統戰活動，通過社群媒體傳播錯誤訊息，威脅台灣安全和民主價值，因此建立堅實的僑民服務網絡、防止此類政治作戰刻不容緩。（記者張庭瑜/攝影）
參與座談會的僑民專注聆聽，並用手機拍攝記錄重要內容，顯示他們對會議主題的關注和積...
參與座談會的僑民專注聆聽，並用手機拍攝記錄重要內容，顯示他們對會議主題的關注和積極參與態度。（記者張庭瑜/攝影）

投資 洛杉磯 台積電

上一則

階進慈善基金會 6/30中西醫免費義診

下一則

孫晶競選爾灣市議員 多族裔支持

延伸閱讀

橙縣僑務人員 獲頒榮譽職證書

橙縣僑務人員 獲頒榮譽職證書
海外青年文化大使培訓營結業 訓練新血

海外青年文化大使培訓營結業 訓練新血
經文處處長李光章卸任 僑界不捨

經文處處長李光章卸任 僑界不捨
台職棒啦啦隊訪橙僑中心 熱情共舞「葉保弟」

台職棒啦啦隊訪橙僑中心 熱情共舞「葉保弟」
520就職僑界賀詞 6社團明起接力刊登

520就職僑界賀詞 6社團明起接力刊登
南加僑界發起520就職賀詞 六大社團祝福期待

南加僑界發起520就職賀詞 六大社團祝福期待

熱門新聞

如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46
華人吳先生居住在一個門禁封閉社區，然而竊賊仍能從高圍欄邊翻牆進入，迅速偷走包裹。（受訪者提供）

包裹小偷專業化 門禁也難防 多位華人「中招」

2024-06-14 02:20

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋