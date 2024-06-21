孫晶競選爾灣市議員 多族裔支持

爾灣市議員候選人孫晶（右二）在啟動集會上致詞。（競選總部提供）

爾灣 市第三區市議員華裔參選人孫晶（Jing Sun），6月15日在爾灣北木公園啟動了競選儀式，爾灣市議員金太美（Tammy Kim）和 Kathleen Treseder，以及多位華人 社團和其他族裔支持者們到場加油打氣。

孫晶在集會上表示，爾灣市的亞裔 居民現已占比45%，市議會應該有相應的亞裔代表，讓城市聽到來自亞裔社區的聲音，為此他站出來競選，希望能帶動更多的亞裔關心和參與政治，參與社區服務。在競選政見分享方面，孫晶提到加強城市均衡發展，減輕住房負擔壓力，確保環境可持續發展，在保持爾灣經濟和工作機會穩步發展的同時，也促進提升爾灣社區的安全和市民居住品質。

今年3月5日，爾灣市民批准了一項城市憲章修正案，將爾灣市劃分成六個選區，每區選出一名市議員，再加上全市普選的市長，讓市議會成員從五人增至七人。第三選區目前已有三人報名參選市議員，孫晶分析，成功當選估計需要8000至一萬張選票。從7月開始，他會敲門拜票，向一萬張衝刺。憑藉自己在社區服務多年的經歷和眾多選民的支持，他有信心贏得這場選舉。

爾灣市議員金太美表示，她正在競選爾灣市市長，第三選區也是她居住的選區。她認識孫晶多年，他多年來一直忠實地為社區服務，也是該選區市議員的最佳候選人，所以支持孫晶並且聯合競選。