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道奇隊星宇日 郭泓志開球

記者張宏／洛杉磯報導
星宇航空年初宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊續約三年，將於21日首度於道奇球場舉辦星宇日，請來前道奇隊球星郭泓志開球。（星宇航空提供）
星宇航空年初宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊續約三年，將於21日首度於道奇球場舉辦星宇日，請來前道奇隊球星郭泓志開球。（星宇航空提供）

星宇航空年初宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊續約三年，並於21日首度於道奇球場舉辦「星宇日」，該場球賽為今年球季第一場對上天使隊的洛杉磯「高速公路大戰」例行賽，由被譽為台灣「不死鳥」的前道奇隊球星郭泓志開球。從球場攤位到場中機票抽獎、賽後的無人機燈光秀都將為道奇球場注入滿滿星宇航空元素，展現出與道奇隊的緊密合作。

星宇航空特別邀請曾效力於道奇隊的郭泓志擔任開球嘉賓，郭泓志為首位在大聯盟擊出全壘打，且至今唯一入選大聯盟明星賽的台灣選手，將為現場資深球迷們帶來滿滿回憶。

今年是星宇航空成為道奇隊官方航空夥伴的第二年，雙方持續密切合作，將每年定期舉辦星宇日，讓當地球迷近距離體驗星宇航空創新且追求高品質的態度，並將台灣精神融合於活動中，如此次邀請郭泓志擔任開球嘉賓，向國際介紹台灣之光。

星宇航空將在現場準備多樣好禮和獎項與美國球迷分享。球賽開始前的星宇攤位將有空服員特製的無酒精版機上調酒「湛藍宇宙」並規劃幸運轉牌遊戲，每位參加者都有機會獲得星宇航空周邊商品。場中更將抽出兩名幸運球迷，提供北美至亞洲商務艙及豪華經濟艙雙人來回機票各一組，邀請洛杉磯球迷們體驗星宇航空跨太平洋的中轉服務。

星宇航空與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊續約三年，將於21日首度於道奇球場舉辦...
星宇航空與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊續約三年，將於21日首度於道奇球場舉辦星宇日。（星宇航空提供）

道奇 洛杉磯 MLB

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