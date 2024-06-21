張祥華爾灣大公園打造表演藝術中心 助更多孩子圓夢

橙縣音樂舞蹈中心創辦人張祥華（左起）、太平洋交響樂團負責人John Forsyte、橙縣音樂舞蹈學校首席執行官Douglas Freeman。（本報檔案圖）

人生如曠野，再顛簸的生活，都因音樂而閃亮。華人 慈善家張祥華（Charlie Zhang）創立的橙縣 音樂與舞蹈中心，將在爾灣 大公園打造全新的表演藝術中心，培養更多華人子弟，讓其施展音樂舞蹈天賦。張祥華表示，古典樂陪他度過人生至暗時刻，他深知音樂的力量，希望升級後的表演藝術中心造福和幫助更多年輕人，同時呼籲華人參與其中，用實際行動改變世界。

OCMD將在爾灣大公園打造一流的演藝中心，校園面積將擴大到八萬呎。（OCMD提供）

張祥華從小就有音樂夢，礙於時代和環境無法實現，他在美國從中餐館打雜做起，走過漫長艱辛的奮鬥之路，終於在2017年創立非營利社區藝術學校橙縣音樂與舞蹈中心（Orange County Music & Dance，簡稱OCMD）。學校現有300多名學生，年齡從18個月到成人不等。無論學生經濟狀況如何，都有機會發展他們的天賦，向最有成就的專業人士學習，並受到同儕、家庭和社區的鼓勵。學校有近54%的學生接受經濟援助，比率從25%到75%不等。

橙縣音樂與舞蹈中心現在的小劇場。（記者張宏／攝影）

張祥華表示，他要幫助像他一樣無法實現夢想的孩子圓夢。他是行動派，要做別人不敢做的事情，這也是為什麼他要把OCMD搬到爾灣大公園（Irvine Great Park），將其打造為一流的演藝中心，校園面積將擴大到8萬多呎，並大幅增加私人教學工作室、教室、練習室、排練和表演空間，並配備專業設計的音響效果、最先進的技術和錄音能力。一個擁有800個座位的劇院將與當地社區團體和樂團共享，方便排練，學生人數也將翻倍，幫助更多孩子實現音樂舞蹈夢想。

2017年張祥華創辦橙縣非營利表演藝術學院，為弱勢學生提供免費課程。（張祥華提供）

橙縣音樂與舞蹈中心董事會成員。（記者張宏／攝影）

OCMD執行主席兼首席執行長Douglas Freeman表示，學習音樂需要好的環境和充足的空間，他們所做的一切都是為了服務更多地區的學生，不僅不局限於橙縣，還能擴展到整個南加州。打造新的表演藝術中心耗資4500萬元，需要社會幫助，包括邀請有識之士加入琴鍵俱樂部（Piano Key Club），俱樂部成員名字會鐫刻在中心東側社區公園「琴鍵」長椅上。這裡地處社區公園，所有來到文化庭院的人都能看到。

。 OCMD會打造一個捐贈者步道，88個鋼琴鍵盤的36個黑鍵將會設計成長椅，方便大家休息。（OCMD提供）

OCMD會打造一個步道，88個鋼琴鍵盤的36個黑鍵將會設計成長椅，方便大家休息，也會有年輕藝術家坐在長椅上演奏或歌唱，命名黑鍵捐贈金額為5000元。剩下的52個白鍵會設計成步道方磚，同樣會被經過的人看到，其捐贈金額是2500元，詳情可諮詢[email protected]。

橙縣音樂與舞蹈中心現在的大樓。（記者張宏／攝影）

張祥華拋磚引玉買下五個黑鍵，他說，這是孫子孫女的壓歲錢，希望藉此讓他們能為社區貢獻一份力。等他們長大後來到這裡，看到自己的名字刻在琴鍵長椅上，會感到驕傲和自豪，這會是給下一代一份有意義的禮物。

張祥華利用七年時間打造橙縣音樂與舞蹈中心。（記者張宏／攝影）