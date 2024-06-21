華美銀行董事長吳建民 膺洛杉磯時報影響力領袖

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民膺選「洛杉磯時報」本年最有影響力商界領袖。（華美銀行提供）

2023年對加州 地區的銀行來說尤其殘酷，矽谷銀行和第一共和銀行等地區銀行倒閉，引發取款擠兌，股東也因此破產。然而，有一家區域性銀行卻是一枝獨秀：華美銀行（East West Bank），在董事長兼首席執行長吳建民（Dominic Ng）執掌下，30多年來倡導穩定成長的持久動力，膺選《洛杉磯 時報》（LA Times）年度最有影響力商界領袖之一。

吳建民在華美銀行位於巴沙迪那的總部表示：「我們謹慎、持重、創新。在銀行業取勝的方法不是走捷徑。這是一場漫長的比賽。」

公益團體大洛杉磯聯合之路（United Way）首席執行長Elise Buik說，「吳建民的領導力改變了銀行、慈善事業以及洛杉磯的商界。」

在吳建民的領導下，華美銀行的成就備受讚譽。去年被史坦普全球市場情報評為同規模類別中表現最佳銀行，並被貿易出版物《銀行總監》（Bank Director）評為2023年表現第一的銀行。華美銀行董事會多樣性──西裔、亞洲人、黑人、女性和 LGBTQ+都有代表，因此也贏得了讚譽。

穩定的利潤使華美銀行成為洛杉磯最大的慈善捐助者之一。25年來，吳建民一直積極參與大洛杉磯聯合之路，並倡導戰略方向轉變，以更有效地服務該市的赤貧人口，同時他說服該市更多最富有的居民參與慈善而備受讚譽。

吳建民於1959年在香港出生，父母是華人 ，他是六個孩子中最小的一個。自1992年起，他一直擔任華美銀行首席執行長，並擴大了該銀行為中國移民提供融資的初衷，這些華人新移民在1970年代很難透過正常渠道獲得貸款。華美銀行現在是南加州最大的公眾信任的獨立銀行，為經濟和種族多元化的客戶提供服務。在世界舞台上，吳建民擔任亞太經濟合作商業諮詢委員會聯合主席。

談及洛杉磯慈善事業的未來，65歲的吳建民感到擔憂，他渴望回到「過去的美好時光」，那時商界領袖會毫不猶豫地伸出援手，幫助這座城市的不幸者。