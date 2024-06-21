橙縣日本文化節 21至23日安那罕登場 體驗文化美食娛樂

橙縣日本慶典活動之一「Taste of Japan」將於21日至23日在安那罕（Anaheim） 花園大道商場舉行。（主辦方提供）

橙縣日本 慶典活動之一「日本文化節」（Taste of Japan）將於21日至23日在安那罕（Anaheim） 花園大道（GardenWalk）商場舉行，可體驗日本文化美食、購物以及娛樂；現場有100多家日本供應商出售食物和其他商品。包括Shin-Sen-Gumi、Tanota、Daikokuya等眾多深受大眾喜愛的餐廳將提供從燒烤到街頭小吃的各種美食。

活動全程主舞台上有精彩現場表演，如日本傳統太鼓、武術家、動漫 、和服時裝秀和角色扮演比賽及其他日本流行文化現象的現場表演。全新的Takumi Alley 是一個充滿日本藝術品、手工藝品和其他獨特產品和商店的創意文化市場空間。還會有玩具和動漫攤販，讓慶祝活動成為所有年齡層的歡樂新天地。活動適合家庭、美食愛好者、美食和美酒愛好者、或對日本文化及對學習日本文化感興趣的朋友們。

現場還可額外參加Yokocho Fest，盡情品嚐日本清酒，了解日本當地飲酒文化等。參加活動的人還有機會得大獎，頭獎是暢遊迪士尼樂園雙公園門票。

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