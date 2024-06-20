我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

川普移民新政 專家：合法居民也受影響

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
加圖研究所（Cato Institute）移民研究主任David J. Bier（會議截圖）
加圖研究所（Cato Institute）移民研究主任David J. Bier（會議截圖）

少數族裔媒體服務（EMS）於日前舉辦座談會，邀請尼斯卡寧中心（Niskanen Center）移民研究分析師Cecilia Esterline、加圖研究所（Cato Institute）移民研究主任David J. Bier以及美國聲音教育基金會（America's Voice Education Fund）高級研究主任Zachary Mueller，分析川普的最新移民計畫及其對美國社會、經濟的潛在影響。

川普在他的第一個任期中，造成家庭被迫在邊境分離，實施「穆斯林禁令」，取消臨時保障計畫（TPS）和童年抵美暫緩遣返（DACA）計畫，並對合法移民和庇護制度施加行政限制。假如今年川普再次當選，他的陣營將推出更加激進的計畫，包括大規模的驅逐和拘留營，削減合法移民類別，懲罰與無證移民一起生活或學習的公民和合法居民等。

右翼智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）發布的「Project 2025」詳細闡述了聯邦政府及各級機構的政策改革，包括超過175項移民政策變更。Esterline表示，這些政策背離了傳統的保守派價值觀，例如支持企業成長、發展，將權力從聯邦政府下放、減少官僚障礙等。

她進一步解釋，例如H2A和H2B簽證是至關重要的臨時季節性簽證，聯邦政府每年都會根據合規性和風險指標發布一份能夠使用這些簽證的國家名單。但如果不適時更新和繼續，將對農業、建築業、林業、園林綠化和酒店業等行業造成毀滅性打擊。

該計畫也提出，任何積壓過多的移民類別都將停止接收新的申請和請願書。它還將增加程序障礙，例如要求一個次級辦公室來審批，這將進一步造成延誤並導致積壓。這些舉措不僅對於尋求初次簽證批准的個人和企業有害，對於已在美國的個人及支持他們的企業也會造成毀滅性影響。

另外，它還指導教育部拒絕提供州內學費（in-state tuition）待遇給非法移民學生，以及不提供學生貸款，這將影響很多本科生和研究生，可能會迫使許多州和大學修改法律以保住聯邦援助。

Bier重點提到，由於川普試圖削減合法移民的途徑，非法移民和被拘留的人數將增加，這存在很多後勤和法律障礙。但該計畫的一個重要部分是直接透過軍隊、國防部資金來進行民事執法——儘管這是違憲的。還有，川普也會再次試圖取消出生公民權。

Mueller認為大規模驅逐出境將很快成為川普競選活動標誌性承諾。他還指出，參議員葛理漢（Lindsey Graham）和參議員魯比奧（Marco Rubio）等曾經的改革倡導者，十年前一直在談論獲得公民身份的途徑，希望開闢一條新的前進道路。但現在，他們在支持大規模驅逐出境時，重彈白人至上的民族主義論調。

以上種種移民政策綱領一旦施行或部分施行，造成的破壞不會僅限於那些可能會失去合法身份的人，其經濟後果、社會後果將會是巨大且深遠的。

尼斯卡寧中心（Niskanen Center）移民研究分析師Cecilia Es...
尼斯卡寧中心（Niskanen Center）移民研究分析師Cecilia Esterline（會議截圖）
美國聲音教育基金會（America’s Voice Education Fund...
美國聲音教育基金會（America’s Voice Education Fund）高級研究主任Zachary Mueller（會議截圖）

非法移民 川普 簽證

上一則

南加內陸城市推「1元月租」商鋪 包水電、網路

下一則

藉線上遊戲 企業竊兒童個資 賠50萬和解

延伸閱讀

從高調反川普到可能副手人選 盧比歐轉向之路

從高調反川普到可能副手人選 盧比歐轉向之路
拜登賦予50萬無證移民新身分 川普揚言上任將撕毀

拜登賦予50萬無證移民新身分 川普揚言上任將撕毀
前國安顧問：美應切斷與中經濟聯繫 陸戰隊全部署亞洲

前國安顧問：美應切斷與中經濟聯繫 陸戰隊全部署亞洲
川普影響力在3州共和黨初選面臨考驗

川普影響力在3州共和黨初選面臨考驗
最高法院會期尾聲重大判決還有川普豁免權、墮胎權等

最高法院會期尾聲重大判決還有川普豁免權、墮胎權等
柯林頓又站台 拜登5天募得4000萬競選資金

柯林頓又站台 拜登5天募得4000萬競選資金

熱門新聞

如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒