川普移民新政 專家：合法居民也受影響

加圖研究所（Cato Institute）移民研究主任David J. Bier（會議截圖）

少數族裔媒體服務（EMS）於日前舉辦座談會，邀請尼斯卡寧中心（Niskanen Center）移民研究分析師Cecilia Esterline、加圖研究所（Cato Institute）移民研究主任David J. Bier以及美國聲音教育基金會（America's Voice Education Fund）高級研究主任Zachary Mueller，分析川普 的最新移民計畫及其對美國社會、經濟的潛在影響。

川普在他的第一個任期中，造成家庭被迫在邊境分離，實施「穆斯林禁令」，取消臨時保障計畫（TPS）和童年抵美暫緩遣返（DACA）計畫，並對合法移民和庇護制度施加行政限制。假如今年川普再次當選，他的陣營將推出更加激進的計畫，包括大規模的驅逐和拘留營，削減合法移民類別，懲罰與無證移民一起生活或學習的公民和合法居民等。

右翼智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）發布的「Project 2025」詳細闡述了聯邦政府及各級機構的政策改革，包括超過175項移民政策變更。Esterline表示，這些政策背離了傳統的保守派價值觀，例如支持企業成長、發展，將權力從聯邦政府下放、減少官僚障礙等。

她進一步解釋，例如H2A和H2B簽證 是至關重要的臨時季節性簽證，聯邦政府每年都會根據合規性和風險指標發布一份能夠使用這些簽證的國家名單。但如果不適時更新和繼續，將對農業、建築業、林業、園林綠化和酒店業等行業造成毀滅性打擊。

該計畫也提出，任何積壓過多的移民類別都將停止接收新的申請和請願書。它還將增加程序障礙，例如要求一個次級辦公室來審批，這將進一步造成延誤並導致積壓。這些舉措不僅對於尋求初次簽證批准的個人和企業有害，對於已在美國的個人及支持他們的企業也會造成毀滅性影響。

另外，它還指導教育部拒絕提供州內學費（in-state tuition）待遇給非法移民 學生，以及不提供學生貸款，這將影響很多本科生和研究生，可能會迫使許多州和大學修改法律以保住聯邦援助。

Bier重點提到，由於川普試圖削減合法移民的途徑，非法移民和被拘留的人數將增加，這存在很多後勤和法律障礙。但該計畫的一個重要部分是直接透過軍隊、國防部資金來進行民事執法——儘管這是違憲的。還有，川普也會再次試圖取消出生公民權。

Mueller認為大規模驅逐出境將很快成為川普競選活動標誌性承諾。他還指出，參議員葛理漢（Lindsey Graham）和參議員魯比奧（Marco Rubio）等曾經的改革倡導者，十年前一直在談論獲得公民身份的途徑，希望開闢一條新的前進道路。但現在，他們在支持大規模驅逐出境時，重彈白人至上的民族主義論調。