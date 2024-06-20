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花錢省錢? 金融專家：莫被營銷伎倆所騙

編譯陳盈霖／綜合報導
許多商店推出自己的信用卡，且推出各式優惠吸引消費者。（NBC）
許多商店推出自己的信用卡，且推出各式優惠吸引消費者。（NBC）

福斯FOX 11電視台報導，「花更多省更多」是個老掉牙的行銷手法，然如今從花錢（Spading）和省錢（Saving）衍伸出spaving這個換湯不換藥的新詞彙，如今存在許多零售商、雜貨店或線上賭博中。儘管有時「花更多省更多」是值得的，但理財專家提醒消費者，切莫成為此營銷伎倆的受害者。

Kuderna Financial Team創始人、「我應該怎麼處理我的錢？」（What Should I Do with My Money?）一書作者庫德納（Bryan Kuderna）告訴Fox News Digital，「花更多省更多」的概念，是讓消費者買更多商品。「這些對消費者的傷害，在於它鼓勵消費者購買超出必須的商品量，只為讓他們感覺好像得到便宜。」

最顯著的spaving交易包括「買一送一」、用店內現金（in-store cash）預購、免費禮物或「訂閱、省錢」（subscribe and save）等。庫德納說，這些都是不同的營銷手法，目的是讓消費者買更多，在一些情況下，此方式能得到很好的銷售效果。「若我們使用優惠券獲得我們需要商品，也買到便宜，那是雙贏，但我們經常看到的實情並非如此」他說。

多年來，在通膨和新冠肺炎疫情封鎖後的物價上漲下，許多家庭仰賴信用卡購物。自2021年至2023年底，信用卡費用跳增47%，是有紀錄以來最陡峭的三年增長。信用分析師預測，2024年第一季度信用卡債務可能創下歷史新高。

庫德納建議，要解決「花更多省更多」交易，最佳方法是「無視」，就像從未見過一樣。消費者首先需提醒自己「打算購買的東西是什麼，不要購買你感到被迫買的東西」。他還提醒消費者使用商店信用卡時要謹慎，儘管商店通常會推出申請獎金或持卡人優惠等。

他還建議，若消費者感覺自己很容易被這些營銷手段吸引，可關閉應用程式的通知或取消訂閱電子郵件。「最後我會告訴人們，許多花更多省更多的交易是基於大宗批量購買，這對消費者來說是好的，但若我們過度購買且造成浪費，那就不是了。你需看清實際上的淨節省是什麼，是否真的從這些優惠中獲益。」

信用卡 疫情 零售商

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