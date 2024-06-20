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南加內陸城市推「1元月租」商鋪 包水電、網路

安大略市訊
安大略市吸引商家進駐，市中心店舖月租金1元。（KTLA電視台）
安大略市吸引商家進駐，市中心店舖月租金1元。（KTLA電視台）

據KTLA電視台報導，南加州聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）為了振興市中心商業，吸引商家進駐，提供月租金1元的實體零售空間。目前，已經有少數商家進駐。

這項1元月租金計畫由安大略市府提出，是市中心振興計畫的一部分，於6月3日開始接受第一批申請者。目前，至少已有兩家小型商家進駐，地點在Euclid大道和B街交匯處；其中一個店面是Craft Collective，業者是Jonas Nakes和Eva Grello-Nakas，兩人分別是攝影師和插畫師，本身也是藝術家。

Jonas Nakes告訴媒體，兩人所經營的Craft Collective面向內陸帝國的藝術家和市場，這裡銷售各類藝術品、家居用品、家具以及來自80位藝術家的不同物品。店內一些特色商品的價格低至1元。Eva Grello-Nakas表示，「我認為在自己的家鄉參與社區活動是非常特別的體驗，尤其是能夠延續童年的感覺，享受四處搜尋藝術品的樂趣。」

另一家店舖有著不同風格，這是當地居民Steve Alvarez與合夥人經營的Street Culture。業者說，這裡有喬丹風格的所有流行球鞋，還出售舊款耐克、阿迪達斯和品牌運動裝。他說，早先安大略市中心並不是很熱鬧，希望自己能夠成為改變這一狀況的一員。

安大略市發言人表示，希望利用這些閒置店面，吸引新的零售企業進入市區中心。據悉，在安大略市中心有不少閒置建築物，其中七棟歸市府所有；市府此次通過經濟發展團隊，將其中三棟作為1元租金計畫的出租房屋。另外，商家還有額外好處，1元月租金中已經包括了WiFi和公用事業費。

租金 喬丹 加州

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