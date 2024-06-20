華美群星攜手劉明珠 嘉年華音樂會7月6日登場

洛杉磯華美表演藝術協會7月6日舉辦「華美群星與劉明珠小姐同唱嘉年華音樂會」，台灣歌手劉明珠擔任主唱嘉賓，與該會會員歌手同台獻唱，門票40元，歡迎民眾踴躍參加。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 華美表演藝術協會將於7月6日（周四）下午1時在洛杉磯華僑文教中心舉辦「華美群星與劉明珠小姐同唱嘉年華音樂會」。活動當天邀請到台灣著名歌手劉明珠擔任主唱嘉賓，將與眾多會員歌手同台飆歌，為南加州 民眾獻上一場音樂盛宴。

華美表演藝術協會會長莊凰表示，此次音樂會以「華美群星與劉明珠嘉年華」為主題，希望為觀眾帶來一場豐富多彩的視聽饗宴。而此次活動集結南加 州傑出的音樂表演人才，希望以不分年齡和背景，用音樂傳遞快樂，促進身心健康。他歡迎喜愛音樂的人士加入該協會，一起推廣表演藝術的真善美。

莊凰表示，他們希望通過這次音樂會，讓更多人參與並享受這場音樂盛宴。（記者張庭瑜／攝影）

歌手劉明珠以精湛的歌唱實力和模仿表演聞名，曾多次在各大歌唱比賽中獲得殊榮，深受觀眾喜愛。1995年，她在日本菸草公司於台灣主辦的全國歌唱大賽中脫穎而出，因模仿1960年代華語歌壇著名歌后姚蘇蓉而聲名大噪，被封為「小姚蘇蓉」，更成為姚蘇蓉的嫡傳弟子。此次音樂會，劉明珠將演唱多首經典曲目，包括「今天不回家」、「上海灘」、「夜來香」等膾炙人口的名曲。

洛杉磯華美表演藝術協會創建於1999年，致力於促進東西方表演藝術文化交流，培養表演藝術人才，舉辦各類音樂會及比賽。協會現有80餘名會員，多為台灣來的留學生或商政退休人士，也有少數第二代。大家以歌會友，共享歡樂。

而音樂會也得多個僑團組織和商家贊助，包括洛杉磯華人婦女聯誼會、羅省婦女新運會、Downey獅子會等。主辦單位也將贈送部分入場券給老人公寓等單位，讓更多民眾能欣賞演出。

有意參加7月6日「華美群星與劉明珠小姐同唱嘉年華音樂會」的民眾，贊助券每張40元，座位有限，請速訂票。洽詢和訂票請電:莊凰Ruth 626-230-9345，Jaqcuelyn曾626-688-1909，Annie 桑949-433-4388，玖安949-735-9088。