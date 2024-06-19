土狼侵門踏戶 南加居民不願獵殺 通報專業人士處理

一頭土狼2022年時在南加伍蘭岡試圖拖走幼兒。（取自KTLA網站）

加州 的野生土狼（coyote，另譯郊狼）總數超過75萬頭，與人類的衝突經常發生。但加州漁獵局2021年的調查卻發現，多數南加居民反對以致命手段控制狼口，就算牠們傷害了寵物 或牲畜。

同樣地，加州人對黑熊與山獅的態度也一樣，不論是否瀕危都希望保護野生動物。加州允許有照獵人可以在遵守當地武器法規下自由獵殺土狼，住戶在土狼威脅自家動物時可以合法殺狼。但多數人還是希望找專業人士來處理，所以漁獵局設了網站以便通報，apps.wildlife.ca.gov/。

只是，雖然加州人不願痛下殺手，但土狼數量愈來愈多，侵門踏戶的事件也愈來愈多。最近一起發生在橙縣米慎維埃和（Mission Viejo），土狼被Ring錄下，試圖攻擊家貓，但被幼兒安全門擋下。洛杉磯市Mar Vista也發生土狼獵殺老狗等寵物。

最知名的案件莫過於2022年的洛市伍蘭岡（Woodland Hills），土狼大白天的就想拖走幼兒，雖然人沒事，土狼最後還是安樂死了。土狼的管理政策南加各地不同，但原則上都以保育、共存、容忍為主，與其動武，居民應該先避免土狼前來覓食。

不過，猶他、南達科他、德州、維吉尼亞就沒有那麼寬容了，獵殺土狼都有獎金，但是猶他州 是其中最不人道的做法，原因是避免土狼跟人類搶騾鹿等獵物（game population）。

猶他州自2012年實施土狼獎勵制度，每具下顎或頭皮都可換到50元現金。州野生動物資源局還建議獵人，最好將證據用密封袋包好，然後放到保冷箱內。下顎至少要有三分之二，頭皮則要附耳朵，但在繳交前必須先解凍，方便人員將耳朵打洞或取下狼牙，「因此在冰凍狼頭前，最好在狼嘴裡先塞東西」。

至2022時，猶他州總共獵殺7萬頭土狼，發出賞金350萬元。雖然野生動物管理辦法的黨派差異並不明顯，但對以狩獵為樂的態度往往非常明確。