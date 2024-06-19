我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

權威汽車專家：美三大車廠可能很快退出中國車市

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

土狼侵門踏戶 南加居民不願獵殺 通報專業人士處理

編譯胡立宗／綜合報導
一頭土狼2022年時在南加伍蘭岡試圖拖走幼兒。（取自KTLA網站）
一頭土狼2022年時在南加伍蘭岡試圖拖走幼兒。（取自KTLA網站）

加州的野生土狼（coyote，另譯郊狼）總數超過75萬頭，與人類的衝突經常發生。但加州漁獵局2021年的調查卻發現，多數南加居民反對以致命手段控制狼口，就算牠們傷害了寵物或牲畜。

同樣地，加州人對黑熊與山獅的態度也一樣，不論是否瀕危都希望保護野生動物。加州允許有照獵人可以在遵守當地武器法規下自由獵殺土狼，住戶在土狼威脅自家動物時可以合法殺狼。但多數人還是希望找專業人士來處理，所以漁獵局設了網站以便通報，apps.wildlife.ca.gov/。

只是，雖然加州人不願痛下殺手，但土狼數量愈來愈多，侵門踏戶的事件也愈來愈多。最近一起發生在橙縣米慎維埃和（Mission Viejo），土狼被Ring錄下，試圖攻擊家貓，但被幼兒安全門擋下。洛杉磯市Mar Vista也發生土狼獵殺老狗等寵物。

最知名的案件莫過於2022年的洛市伍蘭岡（Woodland Hills），土狼大白天的就想拖走幼兒，雖然人沒事，土狼最後還是安樂死了。土狼的管理政策南加各地不同，但原則上都以保育、共存、容忍為主，與其動武，居民應該先避免土狼前來覓食。

不過，猶他、南達科他、德州、維吉尼亞就沒有那麼寬容了，獵殺土狼都有獎金，但是猶他州是其中最不人道的做法，原因是避免土狼跟人類搶騾鹿等獵物（game population）。

猶他州自2012年實施土狼獎勵制度，每具下顎或頭皮都可換到50元現金。州野生動物資源局還建議獵人，最好將證據用密封袋包好，然後放到保冷箱內。下顎至少要有三分之二，頭皮則要附耳朵，但在繳交前必須先解凍，方便人員將耳朵打洞或取下狼牙，「因此在冰凍狼頭前，最好在狼嘴裡先塞東西」。

至2022時，猶他州總共獵殺7萬頭土狼，發出賞金350萬元。雖然野生動物管理辦法的黨派差異並不明顯，但對以狩獵為樂的態度往往非常明確。

加州 猶他州 寵物

上一則

加州購房成本增32% 維護費占比最大

下一則

神秘「隱形」巨柱 再現賭城沙漠

延伸閱讀

猶他州資源難負荷 發傳單奉勸無證客：考慮別州

猶他州資源難負荷 發傳單奉勸無證客：考慮別州
加州驅逐房客訴訟 疫後激增近9成

加州驅逐房客訴訟 疫後激增近9成
加州車牌號碼將耗盡 擬改新格式

加州車牌號碼將耗盡 擬改新格式
加州房屋拒保危機 延燒內華達州太浩湖區

加州房屋拒保危機 延燒內華達州太浩湖區
薪水跑贏通膨？取決工作性質與居住地

薪水跑贏通膨？取決工作性質與居住地

熱門新聞

如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他