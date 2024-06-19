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女子搭美國航空飛洛杉磯 竟在遊民營找回行李

洛杉磯訊
美航旅客行李遺失，輾轉多地後在洛杉磯遊民營地被尋獲，內容物遭竊，凸顯機場行李管理漏洞，旅客呼籲航空公司加強行李安全管理並追究相關責任。（abc7電視台）
美航旅客行李遺失，輾轉多地後在洛杉磯遊民營地被尋獲，內容物遭竊，凸顯機場行李管理漏洞，旅客呼籲航空公司加強行李安全管理並追究相關責任。（abc7電視台）

近日，一名美國航空旅客格蕾絲（Aunny Grace）在飛往好萊塢布班克機場（Hollywood Burbank Airport）時，不慎遺失行李。她的行李歷經多次周折，先被送到丹佛（Denver），然後又回到達拉斯（Dallas），最終竟在洛杉磯（Los Angeles）好萊塢（Hollywood）街頭的一處遊民營地被尋獲。

據格蕾絲描述，航空公司告知她行李已送達住處，但她透過行李中的Apple AirTag追蹤其位置，發現行李在好萊塢街頭四處流轉。最後，AirTag顯示行李停留在Santa Monica Boulevard和West Avenue的交叉路口。格蕾絲隨後在該處的遊民營地找到了被打開的行李箱，箱內物品也被洗劫一空。

當格蕾絲在街上拾起散落的私人物品時，她感到震驚和無助，甚至當場潸然淚下，引起路人的關注。一名遊民向其聲稱那個行李箱是他買的，最終格蕾絲的朋友支付一筆錢才將行李討回。她注意到現場還有其他幾個行李袋，對此感到十分困惑。

格蕾絲觀察到，在機場，一些延誤的行李被隨意放置在露天場所，任何人都可以輕而易舉地取走。她表示，對於延誤的行李，機場工作人員會將其從傳送帶上取下，然後隨意擺放在辦公室外，這使得任何人都能輕鬆拿走行李。

事發後，格蕾絲立即向警方報案。美國航空（American Airlines）在聲明中表示，公司致力於確保旅客的託運行李和其他物品能夠準時送達並保持原狀，目前正在調查此事，並已安排專人聯繫客戶致歉並解決問題。

在多家媒體報導此事後，航空公司與格蕾絲取得了聯繫，表示正在努力解決她的問題。格蕾絲希望藉由這次事件喚起更多人對行李安全的重視，並督促相關責任人受到追究。她說：「這種事可以發生在我身上，那麼也可能發生在其他人身上，而且會不斷發生，直到有人被追究責任為止。」

遊民 好萊塢 洛杉磯

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