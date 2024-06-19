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神秘「隱形」巨柱 再現賭城沙漠

編譯胡立宗／綜合報導
今年6月現身內華達州賭城北郊的巨柱，柱身如鏡面反映周邊景色，不細查像是會隱身術。（取自拉斯維加斯都會搜救隊臉書帳號）
今年6月現身內華達州賭城北郊的巨柱，柱身如鏡面反映周邊景色，不細查像是會隱身術。（取自拉斯維加斯都會搜救隊臉書帳號）

福斯電視台（FOX）與英國廣播公司（BBC）分別報導，2020年底曾經引發一波熱議的神祕巨柱再度出現，2024年又再度現身。3月在英國威爾斯（Welsh）出現後，6月又出現在內華達州賭城拉斯維加斯北方沙漠裡的Gass Peak。

拉斯維加斯都會搜救隊（Las Vegas Metro Search and Rescue）說，他們平常都是負責救援在沙漠中缺水、受困的民眾，這還是第一次負責「援救」10呎高的巨柱，但是他們實在搞不懂這是什麼碗糕，只好貼上臉書求教。

不過留言者依然充滿幽默與各類異想，例如「這明顯是不明生物的傑作，大家一定要目不轉睛地盯著，然後配上一個笑臉」。另一個則說，不管它到底是什麼，大家請記得千萬不要亂摸，「因為手指印很難清的」。

這次出現神秘巨柱跟過去的都差不多：突然現身，然後應該幾天內就會消失；通體像鏡面反射周圍景色，不注意看不會發現，似有「隱身」功能；但如果陽光角度對了，光可鑑人，很遠的地方一樣可以見到反光。

神秘巨柱最流行的解釋之一是，向「2001: A Space Odyssey」（2001太空漫遊）致敬，片中的人類就是因為黑色巨柱的引導而發現外星文明。不過BBC在2020年底時曾經採訪到據稱當年在美國猶他與加州設立巨柱的神祕團體「The Most Famous Artist」，當時Instagram上的標價4萬5000元，不過他們說，不知道英國懷特島（Isle of Wight）的巨柱來自何方。

Vox整理了巨柱的發現史：三面鏡的十呎巨柱第一次出現是在猶他州的沙漠裡，時間是2020年的11月18日，然後在11月27日消失；再度出現是在羅馬尼亞的皮亞特拉・尼亞姆茨（Piatra Neamt），時間是11月27日至12月2日；第三次則是加州阿塔斯卡德羅（Atascadero）的Pine Mountain，12月2日出現、隔天就消失。

2020年的最後顯身則是12月7日當天出現、當天消失，地點是新墨西哥州的阿布奎基（Albuquerque）。之後一直到2024年3月都未再聽聞巨柱的消息，直到它再度出現在威爾斯與賭城。

2020年11月初現在猶他州的巨柱。（猶他州公共安全部提供）
2020年11月初現在猶他州的巨柱。（猶他州公共安全部提供）
2020年巨柱出現紀錄，從左至右分別是加州阿塔斯卡德羅，猶他州，羅馬尼亞。（Vo...
2020年巨柱出現紀錄，從左至右分別是加州阿塔斯卡德羅，猶他州，羅馬尼亞。（Vox整理）
2024年6月現身賭城北郊的巨柱。（取自拉斯維加斯都會搜救隊臉書帳號）
2024年6月現身賭城北郊的巨柱。（取自拉斯維加斯都會搜救隊臉書帳號）

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