關懷社區 天普高中女生再捐老人公寓物資

戴安娜再次來到巴沙迪那老人公寓，捐贈風扇和毛巾等物資，以實際行動關懷長者，助其抵禦夏日高溫。（戴安娜提供）

洛杉磯縣天普市（Temple City）高中十年級學生戴安娜（Anna Dai）持續展現對社區的關懷與奉獻。繼去年聖誕節 的愛心捐贈活動後，戴安娜於5月24日再次前往巴沙迪那（Pasadena）Pilgrim Tower North老人公寓，捐贈約45台手提風扇和300條柔軟涼爽毛巾，為老人們提供抵禦夏日高溫 的必要物資。

戴安娜攜家人再次造訪帕薩迪納老人公寓，捐贈風扇和毛巾等物資，以實際行動關懷長者，助其抵禦夏日高溫。（戴安娜提供）

戴安娜發現老年人在炎熱夏季面臨諸多避暑困難，於是主動發起這次愛心捐贈活動。她表示，老年人的健康與舒適應該是社區高度關注的議題，尤其在酷暑來臨之際，更需要大家主動協助。這次捐贈的手提風扇與涼爽毛巾，有助於確保老人們在高溫天氣時能保持涼爽與舒適。

為了表達對戴安娜的感謝，老人公寓特地撰寫了感謝信。（戴安娜提供）

值得一提的是，該老人公寓目前正進行設施改造與升級工程。管理處表示，工程完成後將適時分發戴安娜捐贈的物資，確保這些物資能在夏日高溫來臨時，為老人們帶來實質的幫助。管理處對戴安娜的善舉表達衷心的感謝，稱讚她不遺餘力地關懷社區老人。

戴安娜對Pilgrim Tower North老人公寓的關懷並不是第一次。去年聖誕節期間，南加州 遭遇罕見的嚴寒天氣。她得知老人公寓的住戶面臨禦寒物資短缺的困境後，決定用自己的零用錢購買了60多條毛毯，並在聖誕節當天親自將這些溫暖的禮物送到老人們手中。

當時老人公寓內洋溢著節日的歡樂氣氛，住戶們歡聚一堂，共享晚餐，並一起唱歌跳舞。戴安娜的到來以及她送上的毛毯，為老人們的聖誕節增添了意外的驚喜與溫馨。這些毛毯不僅為他們帶來了物質上的溫暖，更重要的是體現了社區對他們的關愛與牽掛，為這個特殊的節日增添了難忘的回憶。

戴安娜用自己的零用錢購買並捐贈60多條毛毯給巴沙迪那老人公寓的居民，為他們的聖誕節帶來溫暖和歡樂。（戴安娜提供）

值得一提的是，去年的聖誕節愛心捐贈活動，同樣得到了戴安娜家人支持。在本次捐贈避暑物資的過程中，去年聖誕節曾接受她贈送毛毯的1103室老人Harvey恰巧在場。見到戴安娜，Harvey欣喜不已，頻頻道謝。面對老人們的肯定，戴安娜表示，營造一個充滿愛的社區，需要每個成員互相支持與關懷。

作為一名青年志工，她認為自己有能力也有責任去創造積極的改變，希望自己的努力能激勵更多人投身奉獻，以實際行動幫助他人、回饋社區，共同締造關愛互助的美好明天。