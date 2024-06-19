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加州嚴打零售盜竊見效 今年來追回贓物多五倍

編譯林思牧／綜合報導
四名嫌疑犯在南加州各地的零售店，偷取大量的工具與商品，總價值30萬元，四人已遭逮捕控罪。(洛杉磯縣警局)
四名嫌疑犯在南加州各地的零售店，偷取大量的工具與商品，總價值30萬元，四人已遭逮捕控罪。(洛杉磯縣警局)

疫情以來有組織零售盜竊(organized retail thefts)日益猖獗，紐森州長下令警政單位嚴打零售犯罪以來，似乎在某些方面出現不錯的成效，今年到目前為止，查獲沒收的贓物比去年同期多出五倍。

根據南加州KTLA電視台的報導，紐森州長辦公室18日宣布這項好消息，從2024年元旦起，一共追已回了21萬6754件被盜賊偷走的商品，總價值是570萬元。在警方啟動的279件調查案中，有636名嫌疑犯遭警方逮捕。州長辦公室強調，這些無法無天的歹徒必須為他們所犯的罪行付出代價，才能遏止這股歪風。

加州公路巡警局CHP(California Highway Patrol))在2019年成立打擊有組織零售犯罪專案小組(Organized Retail Crime Task Force)，至今一共啟動了2600件調查案，一共有2700多位嫌疑犯遭逮捕，追回的被竊商品有82萬7000件，總價值接近4400萬元。疫情爆發後零售盜竊日益猖獗，紐森在2022年下令嚴打這類犯罪，專案小組的規模擴充，除了與地方警政單位加強合作之外，還增加了執法的人手。

紐森 加州 疫情

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