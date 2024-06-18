內陸區二處野火 已在消防控制中 預計不會大規模蔓延

有關消防部門表示，內陸兩處較大規模野火已在消防控制中。（取自河濱消防局）

南加 內陸地區近日因氣溫升高植被乾燥，導致兩處較大規模野火發生，分別在赫斯普里亞（Hesperia）、莫瑞諾谷（Moreno Valley）。目前這兩處野火均在消防控制中；如果不出意外，預計不會大規模蔓延。

據當地消防局表示，赫斯普里亞野火發生在15日（周六）傍晚，次日由於較強風力，導致火勢進一步蔓延，火場地點在173號公路18000號街區。根據聖伯納汀諾縣消防局發言人最新消息，野火至今燃燒了超千畝，經過消防員撲火，從原先控制20%，到最新控制30%。沒有人員傷亡及建築物損失報導。

消息稱，赫斯普里亞野火正受到來自西風影響，推動火勢朝著自然防火帶即莫哈維河（Mojave River)方向前進。由於野火發生後，當地消防局擔心對附近社區造成威脅，已經發出居民撤離警告，至17日撤離警告尚未撤銷。當局提醒，沒有撤離的居民要做好準備，防範野火改變方向逼近社區。發言人說，位於箭頭湖附近的部分道路仍然交通限制。赫斯普里亞野火已經在受控中，當晚不會有太多進展。

另一處在莫瑞諾谷附近野火稱為利薩野火（Lisa Fire），目前據稱控制50%。這處野火發生在17日（周日）晚上11時許，位於市區東部Gilman Springs Rd. 和 Alessandro Blvd.交會附近，燃燒面積超過800畝。

河濱縣消防局發言人卡斯羅表示，火勢控制取得進展，預計不會有太大變化。目前沒有建築物受損及人員傷亡報導。