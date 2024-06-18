洛杉磯聯合學區 擬禁學生校園用手機

洛杉磯聯合學區考慮對在校學生，實施手機管制新政策。（KTLA電視台）

據KTLA電視台報導，洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）正在考慮對在校學生實施手機管制新政策，即學生上學後在校區範圍內禁止使用手機。

學校官員們將於18日對這項政策投票，以加入全美其它學校對學生使用手機的限制行列。據悉，這項手機禁令的支持者認為，此舉將減少霸凌行為，改善學習環境。不過，一些家長出於安全和溝通考慮，希望子女使用手機，因此對這項禁令提出異議。部分學校管理者認為，該禁令不容易被執行。

據悉，如果這項政策獲得學區通過，不會立即生效。學區將首先指示工作人員「推廣並向公眾展示」政策，讓學生和家長了解上學期間學生不能在校區範圍內使用手機和社交媒體。在實施新政時，也會充分參考來自專家、勞工夥伴、工作人員以及學生、家長的意見和建議。

學區表示，該政策更新後，最晚在2024-2025學年第二季開始實施。

報導稱，洛杉磯聯合學區之前已經實施了一項政策，為達到教育目的，禁止學生在課堂教學期間使用手機，並限制學生在校區使用社交媒體。但是，該政策在不同學校的的實施效果有所差異。

洛杉磯聯合學區的新政策細節尚未明朗，其他州的類似政策有的則有具體構想。例如，西雅圖 漢密爾頓國際中學（Hamilton International Middle School）決定，從2024-2025學年起推行強制性計畫，要求學生在上課期間將手機、智能手表和耳機封存在袋子裡。這個有帶鎖機功能的帆布袋是Yondr公司創建的系統，學生可在放學後在解鎖站解鎖。

學生將隨身攜帶這些袋子，並在學校日結束時解鎖，如果學生需要離開校園參加約會或體育活動，也可以提前解鎖。漢密爾頓是西雅圖第一所使用這種袋子的學校，其他西雅圖學校有可能在未來幾周內宣布類似計畫。