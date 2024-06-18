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迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

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限流挨告 迪士尼允賠950萬庭外和解

編譯林思牧／綜合報導
位於南加州安納罕的加州冒險樂園。 (谷歌地圖)
位於南加州安納罕的加州冒險樂園。 (谷歌地圖)

迪士尼安那罕樂園因為限流遭粉絲提告，集體訴訟施展效用後，迪士尼同意庭外和解賠償950萬元。迪士尼其實算是最大贏家，賠償金額只有原告提出的四分之一左右，每位夢幻鑰匙年票持有人只得到區區的65.67元，是年票費用的20分之一。

包括在訴訟中的夢幻鑰匙年票持有人，可以在9月12日之前呈入收款帳戶資訊，可以是電子付款(digital payment)的Venmo或Paypal的帳戶，也可以用直接存款(direct deposit)送入銀行帳戶之中，72小時內金額就會出現在帳戶中。粉絲也可以要求用支票付款，但這要耗掉6-10周的時間。

合於資格的人士，是2021年8月25日至10月25日之間購買「迪士尼樂園夢幻鑰匙」(Disneyland Dream Key)年票的人，每張票的成本是1399元。迪士尼去年9月同意庭外和解，該項聯邦訴訟指控售票時迪士尼宣告沒有任何不可用的日子(no block-out dates)，但當夢幻鑰匙持有人上網做迪士尼樂園(Disneyland)或加州探險樂園(California Adventure)的預約時，卻沒有辦法被網站接受，有誤導與欺騙消費者的嫌疑。

夢幻鑰匙的會員，共有10萬3431人合於賠償資格，每人可得65.67元，但這只是年票費用的5%左右。夢幻鑰匙持有人總共得到700萬元，另外的250萬元主要是處理和解的公司及其律師的酬勞，以及與訴訟相關的費用。

這宗訴訟原本是北加州聖他克拉拉的居民尼爾森(Jenale Nielsen)提出的，她得到5000元賠償，獎勵她對本案的貢獻，這是其他年票持有人的75倍。代表尼爾森的集體訴訟律師樓要求25%的賠償金，也就是237萬5000元。該律師樓原本求償3900萬元，也就是每位年票持有人可得379元，如今只要賠償950萬元，因此迪士尼其實省下大約3000萬元。

迪士尼 加州 支票

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