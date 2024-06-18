聖縣重罪犯越獄 警籲民眾提供線索

南加州一名因涉嫌謀殺未遂及持槍襲警被捕的重罪犯於6月16日從拘留中心越獄，警方呼籲民眾提供線索協助抓捕。（abc7電視台）

一名來自河濱縣的重罪犯於16日（周日）從南加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino）庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的西谷拘留中心（West Valley Detention Center）越獄。警方透露，現年29歲的斯坦普斯（Deshaun Maurice Stamps）因涉嫌謀殺未遂及持槍襲擊警方而被捕。

警方透露，斯坦普斯在當天中午12時19分從拘留中心逃脫，具體的逃脫細節尚未公開。警方發現他失蹤後，立即展開大規模搜捕行動。而法庭紀錄顯示，高等法院法官對斯坦普斯接受審判的精神能力表示懷疑，並在6月12日下令對其進行精神評估。因此，刑事訴訟 程序已暫停，預計將在8月14日舉行聽證會，以根據評估結果決定後續處理。斯坦普斯曾於2022年11月23日被控多項罪名，包括謀殺未遂、持槍襲警、企圖搶奪警槍、拒捕及輕罪破壞公物等。他自2023年1月30日起一直被拘留，涉嫌犯罪地點在聖縣以外，但具體縣名未被公開。

警方描述斯坦普斯為身高5呎11吋（約180公分）、體重170磅（約77公斤）的黑人男子，有著綠色眼睛，頭頂禿髮，且脖子和頭部有刺青。

警方呼籲公眾不要試圖接近或接觸斯坦普斯，若發現其行蹤，應立即撥打911報警。希望匿名提供線索的民眾可致電WeTip熱線800-782-7463，或訪問WeTip網站wetip.com提供信息。