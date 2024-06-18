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華裔追星族 自製中國女星鞠婧禕旗幟 隨時展示

記者啟鉻／洛杉磯報導
華裔女生狂追星，展示明星旗幟。（記者啟鉻／攝影）
華裔女生狂追星，展示明星旗幟。（記者啟鉻／攝影）

在美國的華裔少男少女中，有一些追星族仍然念念不忘自己崇拜的中國青春偶像。河濱縣一所中學的初中女生艾米（Amy）說，她來美國兩年了，讓幾乎所有同學都知道了自己的偶像，而且她還帶著寫有明星大名的旗幟，隨時展示給周圍人。華人心理醫師認為，崇拜偶像應正確引導，找到屬於自己的價值和方向。

艾米說，她崇拜的青春偶像是一位中國的女明星鞠婧禕，也是女演員、歌手和舞者，不僅人美，而且「德藝雙馨」。艾米雖然沒有和偶像見過面，但對她的幾乎所有表演都能如數家珍。艾米還製作了一面寫有偶像名字和生日的旗幟，隨時展示給大家。

據了解，艾米的父母都是打工族，平時忙於生計，對艾米追星較少過問，只是希望女兒不要因為追星影響了學習。

心理醫師王肇英認為，青少年群體出現的追星及崇拜偶像現象，實際是反映了青春期的好奇心，有多方面的心理和社會原因。青少年希望通過偶像崇拜，獲得身分認同、滿足好奇心、情感寄託、自我表達。但明星也是千差萬別，有的明星涉及犯罪，青少年一旦將這類明星作為偶像，勢必對成長出現不利影響。還有的青少年盲目追星，崇拜的是明星外表，也會帶來追求虛榮行為。而且孩子在追星中，家長們也要加以正確引導，如果親子關係存在問題，家長對子女關心溝通不夠，追星行為也會走向反面。

所以，青春期追星族是不可忽視的社會現象，既有積極的一面，也有潛在的風險。家長、教育者和社會應幫助青少年健康、理性地追星，使其成為一種積極的、富有建設性行為。同時，也需要培養青少年的獨立思考能力和自我認同感，使他們能夠正確面對偶像崇拜，找到屬於自己的價值和方向。

華人 華裔 親子

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