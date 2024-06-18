被火車撞死 去年加州人數全美之首

本月9日在洛縣派諾拉瑪市（Panorama City），一男一女兩名行人被火車撞死。（圖片截自CBS News）

數據顯示，加州 發生的近鐵軌火車碰撞事故，死亡人數位居美國之首。2023年，加州報告有38人死亡，其次是佛州 ，有21人死亡。

本月9日，兩名30多歲的行人在洛縣派諾拉瑪市（Panorama City）被一列Amtrak火車撞死，火車上無人傷亡。本月14日，又有一名騎自行車的17歲男孩在聖地牙哥 縣索倫托谷（Sorrento Valley）被一輛Amtrak火車撞死。目擊者回憶說，他們聽到火車試圖煞車，但為時已晚。而2024 年到目前為止，聖地牙哥縣估計發生了 12 起火車碰撞事故。

致力於提升公眾鐵路安全意識的非營利組織California Operation Lifesaver（COL）的Nancy Sheehan-McCulloch介紹道，繞過火車道口閘門是危險且非法的，進入鐵軌也是違法的。現代社會所有人都在趕時間，等交通燈也會分心。人們常常以為他們可以搶在火車到來之前通過，但火車來得通常比想像得要快。

McCulloch補充道，現在的火車比以往的都更安靜，且很多時候，人們戴著耳機，甚至是降噪耳機，根本聽不到火車或喇叭聲。而且火車是雙向行駛的，也會在多個軌道上變軌。這些因素疊加在一起，是很可怕的。

據COL披露的數據，在美國，每三小時就有一人或一輛車被火車撞倒；加州非法入侵鐵軌致死人數是第二名的2.5倍；加州鐵路平交道口致死人數是第二名的2倍。安全倡導者表示，如果開著車，在火車道口閘門降下來時被困在軌道上，請立即下車並離開軌道。