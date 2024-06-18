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「殺熟」詐騙橫行 長者投資要小心

記者沈瑋／艾爾蒙地市報導
左起依序為︰基督教角聲醫療中心品質監控總監李家宜、執行總監吳周秀蘭，SEC梁逸龍、馬俊陵、Katharine Zoladz、張曉雲，及基督教角聲醫療中心行政總監司徒秀慧。（記者沈瑋/攝影）
左起依序為︰基督教角聲醫療中心品質監控總監李家宜、執行總監吳周秀蘭，SEC梁逸龍、馬俊陵、Katharine Zoladz、張曉雲，及基督教角聲醫療中心行政總監司徒秀慧。（記者沈瑋/攝影）

基督教角聲醫療中心與美國證券交易委員會（SEC）合作，於17日在角聲醫療中心的艾爾蒙地市總部舉辦國語講座，普及詐欺者的常用策略及手段，並向長者提供有效的預防欺詐、保護自己財產安全的方法。

SEC此次派出四名要員出席，分別是洛杉磯地區辦事處區域總監Katharine Zoladz，稽查部聯席主管梁逸龍（Gary Leung）、助理總監張曉雲（Rhoda Chang）及資深律師馬俊陵（Junling Ma）。他們著重針對「殺熟」詐騙（affinity fraud）提出警示。

Zoladz和張曉雲介紹道，近年SEC處理過很多「殺熟」詐騙案，如老鼠會騙局、龐氏騙局及不同的投資騙局。她們提醒長者，即使對方是一個看來很值得信任的人，在投資前亦必須調查該人的背景及了解投資項目本身；絕對不要僅僅根據熟人舉薦而投資；別輕信承諾帶來可觀利潤或「保證」利潤而去投資；對任何得不到書面材料的投資機會，必須保持懷疑；不要迫於壓力而做出購買投資產品的決定。

梁逸龍和馬俊陵分享了南加兩個金額龐大的、涉及亞裔社區的詐騙案。首先是亞凱迪亞的美國富豪集團（USFIA）創辦人陳力（Steve Chen）的「珍寶幣」案，所涉金額近1.5億；其次是Nine Square公司的Brian Lam詐騙案，他從越南社區騙了近1200萬，但是他把60%的錢用於投資且全部賠光，40%據為己有。這兩個詐騙案都是典型「殺熟」。

在提問環節，有好幾位民眾現身說法，分享了自己被騙或者差點被騙的經歷。騙子常常掌握了受害者的美國住址、社會安全號碼、護照信息，來電顯示也是官方號碼。而後，電話會轉接至中國大陸的某地派出所，對方會煞有介事地打開視頻報自己的警號。馬俊陵律師提醒道，這就是一個典型的詐騙訊號。她還特地補充道，子女應多多關注父母長輩的生活，尤其是那些獨居者的，以防騙子趁虛而入。

角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭（Carolin Eng）表示，金融詐欺案越來越嚴重，犯案手法亦層出不窮，不僅給長者造成金錢損失，亦造成巨大的心理傷害。角聲醫療中心除了會舉辦防騙講座之外，也會舉辦其他的許多活動，關心長者生活的方方面面。

SEC官員反覆提醒，可以訪問SEC為廣大投資者設立的網站investor.gov查詢投資理財專業人士的執照、就業經歷等信息。也可撥打電話1-800-732-0330要求接線員提供中文翻譯，溝通自己的訴求。即便自己幸運躲過一劫，也可報告SEC，幫助更多人避開詐騙陷阱。

基督教角聲醫療中心與SEC合辦國語講座，預防針對長者的金融詐騙。（記者沈瑋/攝影...
基督教角聲醫療中心與SEC合辦國語講座，預防針對長者的金融詐騙。（記者沈瑋/攝影）

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