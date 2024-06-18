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Team Taiwan參加國慶遊行 提升台灣能見度

記者張庭瑜/洛杉磯報導
Team Taiwan將參加美國國慶日遊行，以提升台灣國際能見度並促進台美交流。（張慧玲提供）
Team Taiwan將參加美國國慶日遊行，以提升台灣國際能見度並促進台美交流。（張慧玲提供）

為促進台灣與美國的交流，提升台灣在國際社會的能見度，Team Taiwan將以「挺台灣」之名，參加橙縣森林湖市（Lake Forest）7月4日（周四）舉辦的第31屆美國國慶日遊行活動。

主辦單位表示，這項盛大的遊行活動每年吸引近二萬名觀眾，是向美國民眾展現台灣特色及文化的絕佳機會。Team Taiwan的參與不僅能夠增進美國民眾對台灣的了解，更能促進台美兩國的友好關係，為台灣在國際舞台上爭取更多支持。Team Taiwan期盼透過這次的美國國慶日遊行活動，為台美關係注入新的活力，共同為台灣的國際地位而努力。Team Taiwan誠摯邀請台美鄉親及各大僑團共襄盛舉，一同展現台灣的熱情與活力，向世界傳遞台灣的聲音。

遊行活動將於7月4日（星期四）舉行，集合時間為上午8時，集合地點位於El Toro高中停車場（25255 Toledo Way, Lake Forest, CA 92630）。遊行時間為上午9時30分至11時30分，全程約1.5哩。有意參加者，可透過以下Google表單報名：https://forms.gle/Ny8ZswfCwa4bPgFQ9。也歡迎聯絡Team Taiwan主辦人張慧玲（Helen），電話：949-350-5122，電子郵件：[email protected]

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