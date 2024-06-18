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橙縣僑務人員 獲頒榮譽職證書

記者張庭瑜/洛杉磯報導
橙縣文教中心舉辦「113年僑務委員會議海外先期座談」，並頒發榮譽職聘書予多位新任僑務人員。（與會者提供）
橙縣文教中心舉辦「113年僑務委員會議海外先期座談」，並頒發榮譽職聘書予多位新任僑務人員。（與會者提供）

橙縣華僑文教服務中心於日前舉行「113年僑務委員會議海外先期座談」。會中頒發榮譽職聘書給新任僑務委員、諮詢委員、顧問及促進委員。

獲聘榮譽職的新任人員包括僑務委員汪蔚興、陳啟耕，僑務諮詢委員許正雄、傅家康、徐湛生、楊熾勳，僑務顧問張亦珍、沈柏文、黃永滐、陳鳳桃、王頌茹，以及僑務促進委員陳新元、葉旭旻、官振洋、黃建誠、楊怡文、林玉英、林玉惠、顏銘宏。

中華民國113年僑務委員會議將於9月10日至12日在台北舉行，聖地牙哥及橙縣的僑務委員將返台參加，並彙整僑界訴求及建議，為國家發展貢獻心力。新任僑務委員汪蔚興和陳啟耕也承諾，將竭盡所能為僑民服務，並在國際舞台上為台灣發聲。

駐洛杉磯台北經文辦事處處長紀欽耀讚揚新任僑務委員的理想抱負，感謝他們投入心力，支持台灣政府，服務僑界。

會議中，與會的僑團代表、僑校負責人及僑青踴躍提供建言，包括建立台美年輕醫生平台、協調台灣各部會成立可搜尋的資訊平台、聯繫台僑參與美國主流社會活動、鼓勵台灣年輕人投身美國政界等，以凝聚僑界力量，為台灣發聲。與會者還提出加強橙縣與聖地牙哥台裔人士聯繫、連結不同世代台美人士、鼓勵年輕人關懷耆老等建議，展現僑界團結互助的精神。

橙縣 聖地牙哥 中華民國

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