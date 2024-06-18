社區巡禮／Harbor View House 乘載海、陸軍歷史

聖彼渚歷史遺跡Harbor View House。（維基百科）

在南加 港口小鎮聖彼渚有一處與海、陸軍有關的物業，稱為Harbor View House，原名是Army and Navy YMCA。它是當地歷史文化古蹟。從外觀看，大樓五層高，西班牙復興風格建築，因俯瞰港口而得名。

這座屬於陸軍和海軍青年基督教會的建築於1926年落成，已有近百年歷史。當初用來做為軍人休閒中心，提供300間宿舍，一個體育館、健身跑道、游泳池、拳擊和摔角室，還有一個咖啡 店，以及休閒露台。在二戰期間，在這裡娛樂和臨時入住的軍士超過400萬人次，還有娛樂界名人Bob Hope和Lucille Ball來探訪。1947年，該設施改為民用，提供旅遊者和年長者住宿。

自1967年9月到2018年11月，Harbor View House由一家為精神病患者提供住所的機構運營，獲得加州 社會服務局認可，共有204張成人床位，還有83張床用於中級護理設施。這裡還設有一家精神衛生門診。

Harbor View House於上世紀90年代中期在北嶺大地震中受損，然後經過加固翻新。一些設施被撤除，但咖啡店、體育館及跑道等特色仍舊保留。六年前，Harbor View House被一名開發商購買，準備將這座歷史建築改建為一座商住綜合物業。目前這棟建築處在閒置階段，等待翻新。