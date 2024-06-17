富樂頓州立大學新建大廳 培養商業領袖

富樂頓州立大學正在建設中的地標大廳設計外觀。（Cal State Fullerton）

位於南加州橙縣 的富樂頓州立大學（Cal State Fullerton，富樂頓州大）最近舉行新教育設施地標大廳（Landmark Hall）奠基儀式，這座大廳將成為橙縣乃至南加 州領導力教育和發展的核心，強化該校商業與經濟學院（College of Business and Economics）的領導地位。

據富樂頓州立大學提供消息，這座擬興建的大樓共有三層，面積約2萬平方呎。由校友以及其他學院合作夥伴共同捐贈支持。大樓將容納領導力中心的各項計畫，並成為全校和社區的領導力教育樞紐。

商業與經濟學院院長桑德拉姆（Sri Sundaram）表示，「地標大廳的建設是推進學院使命的一個重要里程碑，我們致力於提供以學生為中心的教育，這種教育既以學術卓越和個人發展為基礎，又對社區產生積極影響。數十年來，我們一直走在發展領導技能所需工具和資源最前沿。地標大廳將鞏固這些努力，並為未來幾代人的成長奠定基礎。」

根據描述，進入這座地標大廳的主入口是一個大廳，這裡配備舒適座椅和最新的技術插件，為訪客提供便捷和現代化的接待環境；二樓的演講廳設有劇院式座位，能容納大量參與者，用於舉行各種領導力課程；小型研討會將在培訓室和行政會議室進行，提供更加私密和互動的學習環境；領導力研究所檔案館將展示包括Werner Erhard、Ken Blanchard、領導力中心主任兼教授Barbuto等專家在內的領導力資料，這些資料將對學生和研究人員開放，成為研究和學習的重要資源。

此外，Giles-O'Malley領導力中心的教職員將在研究所對面擁有新的工作和辦公空間，以提升他們的工作效率和協作能力；先進的電視錄影棚將成為視頻節目拍攝地點，深入採訪南加州社區和商界領袖、校友及其他有影響力的人物，展示領導力的多樣性和實踐經驗；室外大露台將提供一個舉辦活動和交流的場所，在這裡可以欣賞到校園、Puente Hills和San Gabriel Mountains全景。