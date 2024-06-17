黃埔軍校百年校慶 陸軍官校南加州校友會慶賀

南加州陸軍官校校友會部分成員齊唱黃埔軍校校歌。（記者啟鉻／攝影）

中華民國 陸軍軍官學校南加州 校友會，16日在聖蓋博市舉辦黃埔軍校建校百年慶午宴活動。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀及夫人黃慧如、聯邦國會議員趙美心以及其他民選官員、老僑及新僑團體僑領代表等前來慶賀。

紀欽耀致辭說，這是一個光榮的時刻，能夠參加黃埔軍校百年校慶活動非常不易，向中華民國國軍及所有陸軍官校校園們致以最高敬意。此次活動是南加 州陸軍官校慶祝黃埔軍校成立百年系列活動之一。

此次活動吸引大批僑界人士參與。活動由于仁豪、林慧懿主持。隨著旗隊入場，國歌聲後，全體官校生齊唱校歌，雖然他們已滿頭白髮，但聲音依然洪亮英氣勃勃。校友會現任會長陳百齊表示，如果沒有黃埔軍校，中華民國歷史可能就要重寫。在座各位對黃埔軍校感情深厚，還有校友會成員親友們也一同前來慶賀。他表示，一輩子能夠參加一次這樣的百年慶活動非常感恩。

紀欽耀說，今天非常感動，因為中華民國建立初期，經歷著非常多的磨難。民國13年時，國父孫中山先生在廣州黃埔成立陸軍軍官學校，歷經了東征北伐剿匪抗戰等階段，最後在民國38年時到台灣繼續捍衛中華民國，繼續保衛自由民主的台灣。紀欽耀表示他也曾在國軍中當過軍官，對中華民國國軍有深厚感情，並再次向中華民國國軍及陸軍官校所有校友和眷屬們致以最高敬意。

聯邦國會議員趙美心高度讚揚黃埔軍校建校百年慶活動，充分肯定黃埔軍校及中華民國國軍在中國民國歷史上的重要地位。她向舉辦活動的主要成員頒發嘉獎狀。參與活動的其他民選官員還有加州眾議員方樹強、蒙特利公園市市長黃泰平、聖蓋博市市議員丁言瑜等也分別致辭表示祝賀。活動期間還有演唱、抽獎及舞蹈娛樂環節。