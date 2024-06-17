黃埔軍校百年校慶 陸軍官校南加州校友會慶賀
中華民國陸軍軍官學校南加州校友會，16日在聖蓋博市舉辦黃埔軍校建校百年慶午宴活動。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀及夫人黃慧如、聯邦國會議員趙美心以及其他民選官員、老僑及新僑團體僑領代表等前來慶賀。
紀欽耀致辭說，這是一個光榮的時刻，能夠參加黃埔軍校百年校慶活動非常不易，向中華民國國軍及所有陸軍官校校園們致以最高敬意。此次活動是南加州陸軍官校慶祝黃埔軍校成立百年系列活動之一。
此次活動吸引大批僑界人士參與。活動由于仁豪、林慧懿主持。隨著旗隊入場，國歌聲後，全體官校生齊唱校歌，雖然他們已滿頭白髮，但聲音依然洪亮英氣勃勃。校友會現任會長陳百齊表示，如果沒有黃埔軍校，中華民國歷史可能就要重寫。在座各位對黃埔軍校感情深厚，還有校友會成員親友們也一同前來慶賀。他表示，一輩子能夠參加一次這樣的百年慶活動非常感恩。
紀欽耀說，今天非常感動，因為中華民國建立初期，經歷著非常多的磨難。民國13年時，國父孫中山先生在廣州黃埔成立陸軍軍官學校，歷經了東征北伐剿匪抗戰等階段，最後在民國38年時到台灣繼續捍衛中華民國，繼續保衛自由民主的台灣。紀欽耀表示他也曾在國軍中當過軍官，對中華民國國軍有深厚感情，並再次向中華民國國軍及陸軍官校所有校友和眷屬們致以最高敬意。
聯邦國會議員趙美心高度讚揚黃埔軍校建校百年慶活動，充分肯定黃埔軍校及中華民國國軍在中國民國歷史上的重要地位。她向舉辦活動的主要成員頒發嘉獎狀。參與活動的其他民選官員還有加州眾議員方樹強、蒙特利公園市市長黃泰平、聖蓋博市市議員丁言瑜等也分別致辭表示祝賀。活動期間還有演唱、抽獎及舞蹈娛樂環節。
南加州黃埔軍校百年慶系列活動主辦單位是陸軍軍官學校南加州校友會，聯合協辦單位包括海軍軍官學校、空軍軍官學校、國防醫學院、政治作戰學校、中正理工學院（南加州校友會） 中華民國退伍軍人南加州分會、美西黃埔親友聯誼會，南加州中國大專院校聯合校友會。
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