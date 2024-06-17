廣東農業廳代表團訪洛 盼加強合作 新種荔枝南加將上市

中國廣東省農業廳訪美代表團訪問洛杉磯，美國洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮（左三）和名譽主席陳楚華（左四）、蒙市副市長吳紹榮（右三）等人舉辦歡迎會。（記者張宏／攝影）

中國廣東省農業廳訪美代表團在副廳長陳東帶領下，一行數人12日訪問洛杉磯 ，美國洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮和理事長楊得成等人為其舉辦歡迎會。會上陳東表示，中美農業產品交流依然活躍，中國是農業大國，廣東又是農業重鎮，希望洛杉磯和廣東兩地農業產品和農業科技進一步加強合作。

馬樹榮表示，雙方在交流中了解到，2023年廣東對美農產品進出口達30億8000元，占中國對美農產品進出口總額的30.5%，廣東農產品對美出口的成績有目共睹。去年廣東省農產品貿易額首次超過500億元大關，達到501億元，連續兩年位居中國全國首位。如今，「出海」已成為愈來愈多廣東農食產品企業的戰略選擇。隨著中國對農產品的深加工，希望農產品對美出口能更上層樓，讓更多農產品進入美國，來到洛杉磯，豐富當地華人的蔬果品類。

華埠大聯盟名譽主席陳楚華表示，這次交流會是一個很好的互動平台，讓更多中國特色農產品，如荔枝文化傳揚海內外，相信隨著南加華人超市 中國農產品種類的增加，也能緩解南加當地華人對家鄉口味的思念。

代表團隨行農業業者陳耀華表示，唐代詩人杜牧的「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」的荔枝就是來自中國廣東，廣東當地有80多個縣市種植荔枝，以廣州市郊、東莞、增城、從化、中山新會、花縣、茂名等地最多。多數美國大眾對廣東荔枝比較熟知的是桂味和妃子笑兩個品種，中國荔枝品質不斷提高，又增添新品種包括冰荔、井岡紅糯、仙進奉、紅美人和遲美人等，預計這些品種很快也會在南加市場上市，未來南加華人還會吃到無核荔枝，口感更佳。

洛杉磯縣政委員巴格助理吳忠國、蒙特利公園市副市長吳紹榮、中國技巧隊世界冠軍李小燕等人參與歡迎會，雙方交流廣東與洛杉磯農產品貿易往來經驗。