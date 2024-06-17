我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

廣東農業廳代表團訪洛 盼加強合作 新種荔枝南加將上市

記者張宏╱洛杉磯報導
中國廣東省農業廳訪美代表團訪問洛杉磯，美國洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮（左三）和名譽主席陳楚華（左四）、蒙市副市長吳紹榮（右三）等人舉辦歡迎會。（記者張宏／攝影）
中國廣東省農業廳訪美代表團訪問洛杉磯，美國洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮（左三）和名譽主席陳楚華（左四）、蒙市副市長吳紹榮（右三）等人舉辦歡迎會。（記者張宏／攝影）

中國廣東省農業廳訪美代表團在副廳長陳東帶領下，一行數人12日訪問洛杉磯，美國洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮和理事長楊得成等人為其舉辦歡迎會。會上陳東表示，中美農業產品交流依然活躍，中國是農業大國，廣東又是農業重鎮，希望洛杉磯和廣東兩地農業產品和農業科技進一步加強合作。

馬樹榮表示，雙方在交流中了解到，2023年廣東對美農產品進出口達30億8000元，占中國對美農產品進出口總額的30.5%，廣東農產品對美出口的成績有目共睹。去年廣東省農產品貿易額首次超過500億元大關，達到501億元，連續兩年位居中國全國首位。如今，「出海」已成為愈來愈多廣東農食產品企業的戰略選擇。隨著中國對農產品的深加工，希望農產品對美出口能更上層樓，讓更多農產品進入美國，來到洛杉磯，豐富當地華人的蔬果品類。

華埠大聯盟名譽主席陳楚華表示，這次交流會是一個很好的互動平台，讓更多中國特色農產品，如荔枝文化傳揚海內外，相信隨著南加華人超市中國農產品種類的增加，也能緩解南加當地華人對家鄉口味的思念。

代表團隨行農業業者陳耀華表示，唐代詩人杜牧的「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」的荔枝就是來自中國廣東，廣東當地有80多個縣市種植荔枝，以廣州市郊、東莞、增城、從化、中山新會、花縣、茂名等地最多。多數美國大眾對廣東荔枝比較熟知的是桂味和妃子笑兩個品種，中國荔枝品質不斷提高，又增添新品種包括冰荔、井岡紅糯、仙進奉、紅美人和遲美人等，預計這些品種很快也會在南加市場上市，未來南加華人還會吃到無核荔枝，口感更佳。

洛杉磯縣政委員巴格助理吳忠國、蒙特利公園市副市長吳紹榮、中國技巧隊世界冠軍李小燕等人參與歡迎會，雙方交流廣東與洛杉磯農產品貿易往來經驗。

洛杉磯 華人超市 南加

上一則

南加瓦斯公司捐贈非營利農場CultivaLA2萬元

下一則

關注阿茲海默症 劉胡玲短片「下一杯日落」獲迴響

延伸閱讀

減公交遊民 洛杉磯設全日收容所 不接受上門求助者

減公交遊民 洛杉磯設全日收容所 不接受上門求助者
洛杉磯加大畢業禮 放下抗議盡情歡樂

洛杉磯加大畢業禮 放下抗議盡情歡樂
DNA露餡 洛杉磯14命案殺手再添1謀殺

DNA露餡 洛杉磯14命案殺手再添1謀殺
前警長被「不再僱用」告洛縣求償2500萬元

前警長被「不再僱用」告洛縣求償2500萬元
華埠居民集會 挺田譚建嬣競選民事法官

華埠居民集會 挺田譚建嬣競選民事法官
廣東社團籌款 挺州眾議員鄭永佳連任

廣東社團籌款 挺州眾議員鄭永佳連任

熱門新聞

如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案