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南加瓦斯公司捐贈非營利農場CultivaLA2萬元

記者啟鉻／南艾爾蒙地市報導
南加瓦斯公司為CultivaLA農場捐款2萬元。（記者啟鉻／攝影）
南加瓦斯公司為CultivaLA農場捐款2萬元。（記者啟鉻／攝影）

南加非營利園藝農場CultivaLA從新冠疫情爆發後，連續多年為洛杉磯地區近500個弱勢家庭提供免費蔬果。該農場合作夥伴南加瓦斯公司（SoCalGas）15日向其贈款2萬元並舉行捐贈儀式。農場創辦人表示，受助者中約有30個華人家庭。

CultivaLA位於南艾爾蒙地市，鄰近60號公路旁的惠提爾狹道休閒區（Whittier Narrows Recreation Area）。據創辦人兼執行長瑞茲（Jose Miguel Ruiz）介紹，農場面積共約6.5畝，由兩部分組成；一部分是社區農場約五畝，其餘是農場成員園藝種植部分。

據悉，農場種植蔬果包括西葫蘆、辣椒、番茄、黃瓜、蘋果、西瓜、檸檬，以及迷迭香、薰衣草和檸檬馬鞭草等草本植物。社區農場部分由義工參與，還有孩童學習園藝種植。農場成員園藝種植需要每年交60元費用，目前已有55個家庭參與。

瑞茲表示，CultivaLA農場於四年前成立，目的是通過民眾、企業和保護環境獲取健康食品，造福社區。在南加共有六個不同規模農場，分布在南艾爾蒙地、西湖區（Westlake district）和麥克阿瑟公園（ MacArthur park）等地。新冠疫情開始後由於防疫限制，農場開始為洛杉磯當地社區500個弱勢家庭提供免費蔬果。從開始至今，該農場已經提供了超過2萬磅蔬果及其它食品，很大程度解決了這些家庭面臨的困擾。他說，在500個受助家庭中，亞裔家庭占比約30%，其中華裔家庭占五分之一，主要來自羅斯密市。

瑞茲說，南加瓦斯公司捐贈的2萬元，將用於農場擴建及種植使用。這是瓦斯公司第二次捐款。

捐贈儀式結束後，來自南加瓦斯公司的數十名義工參加農場採摘、清理等工作，部分義工是華裔。

南加 疫情 艾爾蒙地

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