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趙美心協助巴沙迪那獲聯邦資金 改善供水系統

編譯陳盈霖／綜合報導
在國會眾議員趙美心（右二）協助下，巴沙迪那市獲得95萬餘元聯邦資金，用於新的地下水處理設施，右一為市長哥爾多。（巴沙迪那市提供）
在國會眾議員趙美心（右二）協助下，巴沙迪那市獲得95萬餘元聯邦資金，用於新的地下水處理設施，右一為市長哥爾多。（巴沙迪那市提供）

巴沙迪那星報報導，巴沙迪那市府官員表示，在民主黨籍國會眾議員趙美心（Judy Chu）協助下，該市獲得95萬9752元聯邦資金，用於新的日落綜合計畫地下水處理設施（Sunset Complex Project Groundwater Treatment Facility），希望提高該市供水系統可靠性。趙美心和市長哥爾多（Victor Gordo）與其他市府官員日前舉行支票頒發儀式。

趙美心說︰「我們都親身經歷多年的歷史性乾旱、熱浪和野火等氣候危機，接著又歷經前所未有的冬季風暴。值得慶幸的是，巴沙迪那正努力應對並管理、規劃和投資供水系統，確保長期性水資源安全和氣候適應能力。」她表示，日落綜合計畫資金源自於國會的社區計畫（Community Project Funding），這筆經費將幫助巴沙迪納市保護其地下水盆地，確保社區持久供水。

巴沙迪那水電局（PWP）將日落綜合計畫納入其水系統和資源計畫（Water System and Resources Plan，WSRP）中，該計畫旨在解決老化的基礎設施、未來供水需求、目前水資源問題等。市府官員指出，作為WSRP的一部分，這筆資金未來將建造一個新的地下水處理設備、升級地下水井和更換兩個水庫等。

趙美心 支票 眾議員

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