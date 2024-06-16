聖瑪利諾高中升學成績亮眼 畢業生前進常春藤等名校

聖瑪利諾學區華人教委張志堅（左）向畢業生頒授證書。（SMUSD）

華人學生占多數的聖瑪利諾 高中（San Marino High School）本周舉行了2024屆畢業典禮，198名畢業生的平均成績（GPA）3.71，加州測驗結果躋身加州公立高中前20名，約80位畢業生被常春藤 大學和其他名校錄取，熱門專業比例高，前程錦繡。

該學區華人教委張志堅（C Joseph Chang）表示，聖瑪利諾高中本屆畢業生，83%在校期間至少選修了一門大學先修課程（AP），每位學生平均參加AP課程4.87科。選修AP課程的學生比以往任何時候都多，通過AP考試的比例也升高。

南加州教學品質優良的聖瑪利諾高中，本周舉行2024年畢業典禮。（SMUSD）

2024年畢業生78%將就讀四年制大學，22%就讀社區大學並將轉入四年制本科。

大學名校錄取率也是檢驗高中畢業生綜合素質的重要指標，張志堅指出，聖瑪利諾高中可以自豪地分享今年已被錄取並將就讀的198名大學新鮮人的一些亮點，同時也非常感謝輔導員們四年來指導學生撰寫論文和申請大學的努力。

今年常春藤聯盟（Ivy League）錄取了7位畢業生，包括哈佛大學、康奈爾大學、布朗大學和賓州大學。在其他公私立名校方面，史丹福大學（Stanford）錄取1人，韋斯理學院（Wellesley）1人，加州理工學院（Caltech）1 人， 俄亥俄州立大學（Ohio State）4人， 紐約大學（NYU）4人，雪城大學（Syracuse）6人，密西根大學（Michigan）4人，普渡大學（Purdue）8人，南加州大學 （USC）9人，賓州州立大學（Penn State）11人，東北大學（Northeastern）11人。在最受學生青睞的加州公立大學方面，柏克萊加大（UC Berkeley）錄取7 人，洛杉磯加大（UCLA）9人。

聖瑪利諾高中畢業生禮帽標誌，表明他們將去深造的大學。（SMUSD）

張志堅分析，成功來自於聖瑪利諾高中屢獲殊榮的課程和嚴格的學術準備。畢業生們經常表示，聖瑪利諾高中嚴格的課程和活動計畫，幫助了他們應對大學期間和畢業後面臨的挑戰。例如，屢獲殊榮的機器人團隊（參加了 2024 年世界錦標賽），加州和全國冠軍演講和辯論競賽，Titan醫學藝術學院，與加州理工學院合作的 STEM 項目，與漢廷頓圖書館合作的人文項目，開放給所有人學習各種大學先修課程（AP）課程，令人驚嘆的視覺和表演藝術產品，以及加州校際運動會（CIF）等。