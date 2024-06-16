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前警長被「不再僱用」告洛縣求償2500萬元

洛杉磯訊
前洛杉磯縣警長維拉紐瓦狀告洛杉磯縣府，指控侵犯其權益並損害聲譽，尋求2500萬元賠償。（abc7電視台）
前洛杉磯縣警長維拉紐瓦狀告洛杉磯縣府，指控侵犯其權益並損害聲譽，尋求2500萬元賠償。（abc7電視台）

洛杉磯縣警局警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在洛杉磯法院提起訴訟，指控洛杉磯縣在未通知其本人或給予回應機會的情況下，對他進行騷擾調查並列入「不再僱用」名單，侵犯了他的公民權利、誹謗並故意造成精神痛苦。

維拉紐瓦於2022年競選連任失利。在其四年任期內，其領導風格和行為多次引發爭議。他曾因對縣監察長亨茨曼（Max Huntsman）的評論，以及涉嫌針對和騷擾有色人種女性而引發多起騷擾和報復投訴。儘管相關指控在調查後被認定毫無根據，洛杉磯縣仍繼續進行調查，且未告知調查結果或給予維拉紐瓦回應的機會。

訴訟中指控洛杉磯縣侵犯公民權利、誹謗並故意造成精神痛苦。維拉紐瓦聲稱針對他的指控已被證明為毫無根據，但縣政府依然繼續進行調查，且從未通知他或提供任何相關信息。他表示，自己始終無法對這些指控進行回應，也未被告知調查結果。

維拉紐瓦指出，洛杉磯縣的行為出於政治動機，缺乏透明度和正當程序。訴訟將縣政府、縣警局、公平監督小組、檢察長辦公室和亨茨曼列為被告。維拉紐瓦的律師謝格里安（Carney Shegerian）表示，提起訴訟的目的是要求從維拉紐瓦的紀錄中刪除「不得重新僱用」的字樣，為其恢復名譽，並就名譽受損尋求2500萬元的賠償。

據洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，亨茨曼曾指責維拉紐瓦迎合極端分子，因為他多次以亨茨曼的外國出生名字古斯塔夫（Max Gustav）稱呼監察長，維拉紐瓦否認這一指控。數周後，維拉紐瓦還無任何證據地公開指責亨茨曼是「大屠殺否認者」。與此同時，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）的一名司法副手也指控維拉紐瓦存在針對和騷擾有色人種女性的行為。2022年秋，縣公平監督小組對這兩起案件提出正式投訴，並建議將已在選舉中落敗的維拉紐瓦列為不得重新僱用。

除了失去警長連任之外，維拉紐瓦還在3月5日的初選中敗給現任第四區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）。對於維拉紐瓦提起的這起訴訟，洛杉磯縣官員暫未回應置評請求。

洛杉磯 蘇麗絲

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