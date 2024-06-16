洛杉磯加大畢業禮 放下抗議盡情歡樂

洛杉磯加大文理學院14日舉行畢業典禮。（UCLA官網截圖）

洛杉磯日報報導，儘管親巴勒斯坦 和反對者抗議活動不斷，洛杉磯加大 （UCLA）仍於14日舉行歡樂的畢業典禮，預計約1萬5000名學生（包括1萬名本科生與5000名研究生）將獲得該校學位。

文學與科學學院14日舉行三場畢業典禮，每場約2200畢業生參加。儘管有媒體與社群媒體帖子稱，數十名畢業生當天在魯斯金公共事務學院（Luskin School of Public Affair）典禮上離場，但典禮依舊順利進行。

受邀於該學院畢業典禮上發言的演員艾斯汀（Sean Astin）敦促畢業生記住，儘管每人有不同世界觀，但作為棕熊（Bruin）社區一員，大家有著共通點，「我們不該恐嚇或欺侮彼此，我們已有反巴勒斯坦主義、反猶太主義、反言論自由，已經有太多的『反』了。」

儘管有不少發言者提及中東衝突，但更多的學生只希望在畢業典禮上慶祝自己與同學們的成就，畢業生帶著花環、手持花束，排隊等著與家人在棕熊雕像旁拍照。許多學生期待著未來幾天慶祝活動，因這批畢業生四年前高中畢業，因新冠肺炎疫情 取消許多慶祝儀式，錯過傳統畢業典禮。

洛杉磯加大戰略傳播副校長奧薩科（Mary Osako）稱畢業典禮「感人而美麗」。她在聲明中表示「大約2200名學生齊聚一堂，戴著學士帽慶祝畢業，此刻沒有任何干擾，表明學生們一致希望在這一刻慶祝他們的成功。當天典禮開始前，畢業生與嘉賓被提醒遵守「共同行為規則」，且被要求不要擾亂典禮。

這幾個月以來，棕熊社區一直應對校園因以色列與哈瑪斯戰爭造成的對立緊張局面。4月份親巴勒斯坦示威者在羅伊斯廣場（Royce Quad）建立持續數天的營地，該營地於5月2日被拆除，但此前親巴勒斯坦和反對者間爆發暴力衝突。

直至本周，洛杉磯加大巴勒斯坦正義學生分會組織約100名示威者再次聚集校園內舉行葬禮式遊行。該活動導致25人被捕。即將於7月31日退休的洛杉磯加大校長布洛克（Gene Block），因應對這些事件飽受嚴厲批評，當天並未出席畢業典禮。