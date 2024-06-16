我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

巴沙迪那1華醫嚴重疏忽 或被吊照

記者沈瑋╱綜合報導
亨廷頓醫院官網上Elisa Cuellar Alvarado醫生的資料頁。（截自官網）
亨廷頓醫院官網上Elisa Cuellar Alvarado醫生的資料頁。（截自官網）

據巴沙迪邦星報（Pasadena Star-News）報導，加州醫學委員會（Medical Board of California）建議吊銷或暫停兩位巴沙迪那內科醫生的執業執照，理由是他們給病人開具過量處方阿片類藥物及其他危險藥物，且未能妥善保存醫療紀錄。

這兩位醫生分別是華裔Robert D. Siew，和Elisa Cuellar Alvarado。兩人在亨廷頓醫院（Huntington Hospital）工作多年，目前仍在行醫，尚未對調查結果作出回應。亨廷頓醫院發言人表示，出於隱私原因，無法對此事發表評論。

醫學委員會指控Siew嚴重疏忽、反覆疏忽、開具過量處方危險藥物、未能保存充分準確的醫療紀錄，以及未能在開處方前查詢州數據庫以審查患者的受管制物質使用史。

這些指控涉及Siew在2013年至2022年期間治療的六名患者。其中一個案例中，Siew承認他給一位86歲的患者開出Percocet（即羥考酮，一種阿片類藥物），每天六次，持續超過一年，用於治療慢性膝痛、背痛和其它疾病。Siew從未聯繫過該患者的前任醫生，只是聽信了患者及其兒子的話。他也沒有妥善記錄該患者的疼痛和用藥管理，未與之簽訂用藥管理協議。

從2015年7月到2022年3月，Siew為一名73歲的女性患者開出了200多張處方，該患者患有包括乳腺癌、慢性疼痛綜合症、抑鬱症和創傷後應激障礙等多種疾病。根據醫學委員會的說法，Siew給這名患者開了阿片類藥物、苯二氮平類藥物（benzodiazepines，一種中樞神經抑制劑，作抗焦慮、催眠之用）和鎮靜劑–包括芬太尼、Percocet、安必恩（Ambien）和地西泮（diazepam）等多種藥物，但他沒有記錄患者對這些藥物的反應及其對疼痛的影響。

Alvarado醫生則被指控在2017年至2021年間疏忽治療兩名患者。她未能記錄一名46歲女性患者的焦慮症和用藥情況，並在未簽訂用藥管理協議的情況下長期開出阿片類藥物。Alvarado還被控在知曉一名71歲男性患者同時在服用多種受管制物質的情況下，開出過量的曲馬多（Tramadol，一種阿片類止痛藥），增加了鎮靜、成癮和癲癇的潛在風險。

二位醫生還與護理機構The Californian有關聯，該機構為巴沙迪那居民提供護理和康復服務超過50年。目前，The Californian因涉嫌疏忽患者，正在被加州衛生與公共服務廳（Department of Health and Human Services）調查。

目前尚不清楚醫學委員會調查中提到的任何患者是否是The Californian的患者。加州衛生與公共服務廳上月接到針對這家機構的投訴，投訴內容包括患者摔倒且未得到適當監護、護理人員未能及時響應患者呼叫燈等，調查仍在進行中。

亨廷頓醫院官網上Robert D. Siew醫生的資料頁。（截自官網）
亨廷頓醫院官網上Robert D. Siew醫生的資料頁。（截自官網）

加州 華裔

上一則

聖瑪利諾高中升學成績亮眼 畢業生前進常春藤等名校

下一則

暑假到 最佳露營地分布海岸線

延伸閱讀

洛城6月節慶多 免費享受美食、表演

洛城6月節慶多 免費享受美食、表演
南巴沙迪那市 首批5棟710高速公路空屋上市求售

南巴沙迪那市 首批5棟710高速公路空屋上市求售
加州首季換電動車意願2成多 遠超過全美

加州首季換電動車意願2成多 遠超過全美
失智20年內恐翻倍 專家籲加州投入偏鄉資源

失智20年內恐翻倍 專家籲加州投入偏鄉資源
巴沙迪那學區 財政赤字擬裁員

巴沙迪那學區 財政赤字擬裁員
愛情終結者（三）

愛情終結者（三）

熱門新聞

華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺