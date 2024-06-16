巴沙迪那1華醫嚴重疏忽 或被吊照

亨廷頓醫院官網上Elisa Cuellar Alvarado醫生的資料頁。（截自官網）

據巴沙迪邦星報（Pasadena Star-News）報導，加州 醫學委員會（Medical Board of California）建議吊銷或暫停兩位巴沙迪那內科醫生的執業執照，理由是他們給病人開具過量處方阿片類藥物及其他危險藥物，且未能妥善保存醫療紀錄。

這兩位醫生分別是華裔 Robert D. Siew，和Elisa Cuellar Alvarado。兩人在亨廷頓醫院（Huntington Hospital）工作多年，目前仍在行醫，尚未對調查結果作出回應。亨廷頓醫院發言人表示，出於隱私原因，無法對此事發表評論。

醫學委員會指控Siew嚴重疏忽、反覆疏忽、開具過量處方危險藥物、未能保存充分準確的醫療紀錄，以及未能在開處方前查詢州數據庫以審查患者的受管制物質使用史。

這些指控涉及Siew在2013年至2022年期間治療的六名患者。其中一個案例中，Siew承認他給一位86歲的患者開出Percocet（即羥考酮，一種阿片類藥物），每天六次，持續超過一年，用於治療慢性膝痛、背痛和其它疾病。Siew從未聯繫過該患者的前任醫生，只是聽信了患者及其兒子的話。他也沒有妥善記錄該患者的疼痛和用藥管理，未與之簽訂用藥管理協議。

從2015年7月到2022年3月，Siew為一名73歲的女性患者開出了200多張處方，該患者患有包括乳腺癌、慢性疼痛綜合症、抑鬱症和創傷後應激障礙等多種疾病。根據醫學委員會的說法，Siew給這名患者開了阿片類藥物、苯二氮平類藥物（benzodiazepines，一種中樞神經抑制劑，作抗焦慮、催眠之用）和鎮靜劑–包括芬太尼、Percocet、安必恩（Ambien）和地西泮（diazepam）等多種藥物，但他沒有記錄患者對這些藥物的反應及其對疼痛的影響。

Alvarado醫生則被指控在2017年至2021年間疏忽治療兩名患者。她未能記錄一名46歲女性患者的焦慮症和用藥情況，並在未簽訂用藥管理協議的情況下長期開出阿片類藥物。Alvarado還被控在知曉一名71歲男性患者同時在服用多種受管制物質的情況下，開出過量的曲馬多（Tramadol，一種阿片類止痛藥），增加了鎮靜、成癮和癲癇的潛在風險。

二位醫生還與護理機構The Californian有關聯，該機構為巴沙迪那居民提供護理和康復服務超過50年。目前，The Californian因涉嫌疏忽患者，正在被加州衛生與公共服務廳（Department of Health and Human Services）調查。