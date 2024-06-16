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6•21世界瑜伽日 南加華人瑜伽協會免費教學、交流

記者楊青／洛杉磯報導
南加華人瑜伽協會將在21日世界瑜伽日舉辦免費教學和交流活動，面向公眾開放。（華人瑜伽協會提供）
南加華人瑜伽協會將在21日世界瑜伽日舉辦免費教學和交流活動，面向公眾開放。（華人瑜伽協會提供）

6月21日是世界瑜伽日，南加華人瑜伽協會將舉辦別開生面的免費教學和交流活動，面向公眾開放，歡迎瑜伽同好共襄盛舉。華人瑜伽協會也將在當天舉辦新舊會長交接儀式，新任會長姚鴻雁將接棒卸任會長李曉佳。

華人瑜伽協會慶祝世界瑜伽日暨第三屆會長交接典禮預定6月21日上午10點在西來大學大禮堂舉行。活動包括瑜珈表演和瑜珈體位法教學，瑜珈唱誦，呼吸冥想練習，來自各地的專業瑜珈教練將現場為瑜伽愛好者答疑解惑，彼此交流技藝。華人瑜伽協會創會會長、知名導演楊敦平邀請到印度瑜伽尊長現場加持。

6月21日是世界瑜伽日，南加州華人瑜伽協會將舉辦別開生面的免費教學和交流活動，面...
6月21日是世界瑜伽日，南加州華人瑜伽協會將舉辦別開生面的免費教學和交流活動，面向公眾開放。（華人瑜伽協會提供）

卸任會長李曉佳表示，很高興看到南加州練習瑜伽的華人越來越多，不論是教練還是學生，加強交流非常必要。

南加華人瑜伽協會卸任會長李曉佳（左）和新任會長姚鴻雁（右）。（華人瑜伽協會提供）
南加華人瑜伽協會卸任會長李曉佳（左）和新任會長姚鴻雁（右）。（華人瑜伽協會提供）

80年代上海戲劇學院畢業後，李曉佳曾在中國戲劇舞台和影視銀幕上活躍20多年，40多歲時的一場嚴重車禍，讓她結緣瑜伽，不僅緩解了病痛，也改變了她的人生。她移民美國後從2007年開始教授瑜伽，創建了自己的「琳達瑜伽緣」，招生授課。

候任會長姚鴻雁表示，今後，南加州華人瑜伽協會將舉辦公益活動和課程，促進華人同胞身心健康，凝聚社區正能量。

擁有17年瑜伽教學經驗的姚鴻雁，當年因腿傷而接觸並且愛上瑜伽。後遭遇事故受傷造成脊椎碎裂，她放棄手術治療、透過瑜珈修復自療恢復了健康。2007年，她創辦自己的瑜珈館。向民眾介紹和推廣瑜珈。疫情期間，她多次向公眾提供免費公益瑜伽課程，包括八個月連續向各個社團提供免費線上課程，還多次在公園舉辦公益免費瑜伽教學。

南加華人瑜伽協會創會會長楊敦平介紹，目前南加州華人瑜伽老師已超過100人。事實上瑜伽還有更高的人生和哲學修煉含義，也正是瑜伽的精髓。他歡迎大家一起來參加21日的世界瑜伽日活動，一同感受瑜伽帶來的身、心、靈的愉悅。

華人 南加 加州

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