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減公交遊民 洛杉磯設全日收容所 不接受上門求助者

編譯林思牧／綜合報導
洛杉磯無家可歸者服務局LAHSA的辦公室，就在市中心的這棟大樓中。 (谷歌地圖)
洛杉磯無家可歸者服務局LAHSA的辦公室，就在市中心的這棟大樓中。 (谷歌地圖)

美國的公共運輸系統本來就缺乏效率，近年來無家可歸者占據車廂與座位的情況越來越普遍，甚至會對付費正規乘客騷擾襲擊，讓上班上學族視公交為畏途。洛杉磯無家可歸者服務局LAHSA(Los Angeles Homeless Services Authority)在南洛杉磯啟動試行計畫，主旨是把公交上的非乘客流浪人轉移到一間新開的收容所，然後幫助這些人找到長期居所。

這間新收容所取名為「歡迎導航中心」(Welcome Navigation Center)，洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)日前帶領媒體參觀這間室內面積高達2萬4000平方呎的收容所。除了寬敞的房間以外，這裡還有洗衣間、室外休閒空間，甚至還有一個讓寵物大小便的地方。

無家可歸者服務局多年來用過很多方式，希望減少遊民，耗費鉅額公帑後，幾乎找不到一個是有長期實質成效的，洛杉磯的遊民從來沒有今日之多。但無家可歸者服務局的官員表示，這個試行計畫將是無家可歸者臨時住所(interim housing)的新楷模，這裡的服務是一周七天、每天24小時不停歇的提供，讓遊民能準備好各類文件，並在30天內遷入長期的居所。

這裡有80張床，但已經有203人登記。在第一批的80人中，有12人已找到長期居所，大約50人還在處理階段，剩下的十多人有的已經離開，有的轉送到別的遊民服務計畫。捷運巴士和列車的部分乘客，把捷運局稱為洛杉磯最大的遊民收容設施，有人甚至說乘客的數目還不及遊民的數目。

該中心不接受自己上門求助的遊民，必須是某個合格單位推薦的。目前的重點招人措施，是用「捷運大使」（Metro Ambassadors）在捷運站、捷運列車上和捷運巴士上尋找遊民，把他們引介到這個中心，好讓搭捷運上班上學的人，少受這些人的干擾與威脅。

無家可歸者服務局指出，如果這個試行計畫有成果，將會開放更多類似的收容所，並給收容的人提供每天每時毫不停歇的服務。

但這種皇帝不急、急死太監的作法，真的能收到成效嗎？許多市民正拭目以待。既然捷運大使會主動來拉人，是不是會吸引更多的遊民到巴士或列車上來接受招呼？

遊民 捷運 洛杉磯

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