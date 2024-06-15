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巴沙迪那學區 財政赤字擬裁員

洛杉磯訊
學區臨時首席商務官Kingsley Udo在學區會議上做報告。（截自會議錄影）
學區臨時首席商務官Kingsley Udo在學區會議上做報告。（截自會議錄影）

據Pasadena Now報導，巴沙迪那聯合學區教委會於13日舉行特別會議，討論了一項財政穩定計畫，旨在解決未來三個學年的預算赤字問題。

學區代理財務長Kingsley Udo表示，財務挑戰主要源於學生入學率下降、新冠大流行期間的一次性救助資金到期以及加州財政收入不足。學區的高工資成本難以持續，2023年超過2000萬美元，而2024年僅上半年就將達到1500萬美元。

財政穩定計畫要求分階段減少薪資支出，2025-26和2026-27財年內分別削減500萬美元，不過這些數字只是初步估計。擬議的人員削減引起了幾位教委會成員的擔憂，其中Patrice Marshall McKenzie敦促學區更多地關注創造收入而不是削減成本。教委會也強調，在保持教育品質的同時，儘量減少對學生和教職員工影響的重要性。

該計畫納入了幾項潛在的創收措施，包括擬議的產業稅（parcel tax）、發行債券及更好地利用學區資產。學區也正在探索，透過最大限度利用已關閉的學校設施和擴大過渡幼兒園以吸引新生，每年額外增加100萬美元的地方收入。

總監Elizabeth Blanco表示，她打算召集一個由社區成員、家長、教職工和其他主要利益相關者組成的預算諮詢委員會，主要任務是審查預算的初步框架，提供有關優先事項和潛在影響的意見，並充實最終計畫的細節。

巴沙迪那聯合學區的預算挑戰，反映了全國許多學校系統在應對疫情餘震時所面臨的困境，包括入學率下降和聯邦救濟基金到期。雖然財政穩定計畫提供解決相關問題的一些方向，但具體細節仍可能根據社區的反饋及未來幾個月預算諮詢委員會的工作而變化。

巴沙迪那聯合學區為巴沙迪那、艾塔迪那（Altadena）和西拉瑪德瑞（Sierra Madre）的23所學校、約 1.5萬名學生提供服務。該學區2023-24學年的預算總額為3.47億美元，預計2024-25年赤字為1200萬美元，2025-26年赤字為2100萬美元，如果不採取行動，2026-27年赤字將達3000萬美元。

學區 預算 加州

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