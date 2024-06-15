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植被茂盛 消防局籲清理野火隱患

洛杉磯訊
南加一些地區今春降雨量是去年的翻倍，這些植被隨著夏季高溫的到來很快就會乾枯，成爲荒地火災燃料，增加夏季野火風險。（記者楊青/攝影）
南加一些地區今春降雨量是去年的翻倍，這些植被隨著夏季高溫的到來很快就會乾枯，成爲荒地火災燃料，增加夏季野火風險。（記者楊青/攝影）

夏季高溫走進南加州洛杉磯縣消防局14日敦促民眾做好2024年野火季節消防準備，儘早清理灌木和易燃死角，減少夏季火災隱患。消防部門同時提醒民眾，提前做好火災疏散計畫，防患於未然。

洛杉磯縣消防局局長Anthony Marrone在14日新聞發布會上表示，南加州近年降雨量較大，今年春季一些地區的降雨量是去年的一倍，很多地區春季植物生機勃勃。不幸的是，這些植被隨著夏季高溫的到來很快就會乾枯，成為荒地火災的燃料，特別是在聖塔莫尼卡山脈、聖塔克拉麗塔谷和羚羊谷，今年夏季野火隱患非常高，也是消防部門特別提前部署防火計畫的原因，整個社區都必須保持警惕，鼓勵居民做好準備，尤其夏秋期間的聖安娜焚風一旦颳起，非常危險。

Anthony Marrone表示，洛杉磯縣、橙縣、范杜拉縣、聖塔芭芭拉縣和聖路易斯奧比斯波等縣，已開始聯手制定夏季野火消防計畫，一旦意外發生，各地區將相互合作，相互支援，包括每天24小時提供空中滅火資源，隨時可做出反應。

洛杉磯市消防局局長Kristin Crowley也在會上表示，洛杉磯市消防員正在加強訓練，已做好夏季消防準備。她表示，光是消防部門準備好還不行，更需要全民提高夏季防火意識，社區預防是夏季消防最重要的環節。她提醒民眾，及時清除住宅區的野草、灌木和易燃隱患，創造住家和植被之間足夠的緩衝區。

洛杉磯縣和洛杉磯市消防官都再次提醒民眾，提前做好火災疏散計畫，包括一旦因安全原因被勒令離開住宅，民眾應該知道哪幾條路線可以安全撤離。有關如何預防和應對野火火災，可參考政府官網：www.readyforwildfire.org。

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