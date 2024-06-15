南巴沙迪那市 首批5棟710高速公路空屋上市求售

這棟位於225 Fremont Ave, South Pasadena, CA 91030的房屋，是首批上市的五棟之一 。（Dave Knight房地產團隊）

1960年代，加州 交通局CalTrans計畫擴建710號高速公路，強制徵收了大約450棟房屋。經過幾番阻撓，2018年那項計畫才壽終正寢，空置了60多年的房屋，第一批有五棟在14日上市。替南巴沙迪那市政府銷售這批房屋的經紀商，向有意購買的人說明市府的要求。

根據巴沙迪那明星報，大衛奈特（Dave Knight）房地產 團隊受南巴沙迪那市政府委託，銷售這五個房地產，其中的四個是家庭獨棟屋，另一個是一塊土地上有三棟小屋。市政府尋求的買家，是願意花錢花功夫，把這些房子整修到1960年代光鮮的外貌，而不是想買下來拆除重建的人。

南巴沙迪那市長茲奈摩（Evelyn G. Zneimer）指出，該市長久以來以安全和適宜家居聞名，如果能居住在深有歷史風味的住宅中，一定是心曠神怡的生命體驗。

當年在南巴沙迪那市、艾爾瑟瑞諾市（El Sereno）和巴沙迪那市，一共徵收了大約450棟房屋，這些房屋後來被取了「710高速公路住宅」的外號。另外，在巴沙迪那西北部的黑人區，有1500棟房屋被拆除，至少有4000位居民必須遷居。在尚未施工之前，原有的屋主可以跟CalTrans租賃，但是當租戶死亡或遷出時，CalTrans並沒有再找新租戶，而是讓房子空置。

2021年州議會通過的SB 381法案，允許南巴沙迪那市政府以當初強制徵收的價格買回空屋。市府是要用當今的市場價格出售，但收到的錢要用來開發可負擔房（affordable housing），每一棟賣出的歷史屋，市政府必須創出三間可負擔房。

2023年7月，巴沙迪那市政府買到17棟單家庭獨立屋，那是根據州議會通過的SB 959法案，強迫州政府把空屋賣回給市政府，做為可負擔房之用。

另外，艾爾瑟瑞諾市在今年5月17日，把首批兩棟710高速公路住宅賣給聖蓋博 谷人道住屋協會（Habitat for Humanity），該會計劃把房子整修過以後，以不超過22萬5000元的價格售出。