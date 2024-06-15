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Meta創辦人查克柏格 將在太浩湖濱建豪宅

編譯組／綜合報導
臉書母公司Meta執行長查克柏格將在太浩湖興建大型豪宅。（美聯社）
臉書母公司Meta執行長查克柏格將在太浩湖興建大型豪宅。（美聯社）

根據「太浩湖地方規劃局」（Tahoe Regional Planning Agency）規劃文件顯示，億萬富翁Meta創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）正在太浩湖西邊湖濱建造一棟大型私人豪宅，這個項目擬議覆蓋面積約為7萬5000平方呎、占地十英畝。

2018年12月及2019年1月，查克柏格以總價共5900萬元、買進太浩湖西濱兩處相鄰莊園。根據當時華爾街日報報導，是由一家名為Golden Range LLC新成立的公司低調交易，相關房地產經紀並簽署保密協議。

臉書母公司Meta創辦人查克柏格在太浩湖湖濱將建造一個大型豪宅，圖為建築公司提供...
臉書母公司Meta創辦人查克柏格在太浩湖湖濱將建造一個大型豪宅，圖為建築公司提供給當地縣府的模擬圖。（翻攝自政府官網）

舊金山新聞媒體SFGATE近來看到的規劃文件內容，查克柏格購買的兩處莊園合建為大型豪宅，第一處房產是位在Sunnyside Lane的Carousel Estate莊園，Golden Range LLC於2018年12月以2200萬從已故投資銀行家奎斯特（Robert Quist）家族手中收購這處3.5英畝房地產。

數周之後的2019年1月，查克柏格公司又以3700萬元買下隔壁莊園Brushwood Estate、原由舊金山慈善家夫瑞茲（Tamara Fritz）擁有，並因舉辦年度上流社會時裝秀Oscar de la Renta知名。兩處房產共有超過十英畝土地、600呎湖濱。

紀錄顯示，太浩湖及周邊地區的大部分建設為近百年豪宅，因其歷史緣由而免於被拆除。但是，Golden Range LLC獲得當地官員與環境監管機構批准通過，可拆除歷史悠久、建於1930年的Carousel Estate莊園。近月來，莊園似乎已被拆除。

根據規劃文件，新豪宅將由深色木板建造，並設有大型窗戶，完工後將有八棟新建築物，包括一棟L型家庭住房、兩間客房、一個湖濱水療中心與健身房、一個警衛室、一間儲藏室、一間家庭辦公室與一個小木屋。面向湖泊的碼頭，將裝置兩個安全攝像機。景觀美化包括建造天然綠化木屑小徑、小橋、火爐、石材走道等。

一名不願透露姓名、最近出售位在距離查克柏格豪宅計畫僅數步路的度假屋屋主表示，當地房屋年份老且以家庭為主，去年9月到度假屋時，見到這棟億萬富翁豪宅的建設，仍處於早期階段。這名前鄰居說，看起來他們所做規畫非常有品味，相信每個人都希望他不要建造出怪物房屋。

查克柏格的房地產投資組合令人印象深刻，他在舊金山與巴洛阿圖擁有房產，並在夏威夷可愛島耗資2億7000萬元建造大型豪宅，其中包括一個籃球場大小的地下城堡。

查克柏格 舊金山 房地產

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