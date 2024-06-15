亞太社區基金 成就亞裔捐贈圈

APCF理事會成員、執行總監及重要社區夥伴合影。（記者沈瑋／攝影）

亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund，簡稱APCF）13日舉辦第18屆「Giving for All Seasons」年度募款晚會，表彰為亞裔 及太平洋島民社區無私奉獻的領袖。APCF理事會主席Wendy On、執行總監黃群雁（Chun-Yen Chen）、加州眾議員 方樹強（Mike Fong），以及APCF多位理事、各贊助商代表都出席了此次活動。

晚會由加州前財務長江俊輝（John Chiang）和 2024年美國亞裔小姐張芳瑜（Tiffany Chang）主持。今年的得獎者包括台灣會館董事長陳柏宇（Paul Chen，慈善領袖獎）、Monarch Private Capital（企業慈善獎）以及Asian Americans in Public Finance（捐獻精神獎）。

理事會主席Wendy On表示，APCF對於自身草根性的歷史和創會社區領袖的初衷深感自豪。APCF已從最初在工作地點推動捐款的宣導工作逐漸擴展到量身打造的捐贈圈（Giving Circles），頒發獎助金、獎學金和贊助商建議的款項資助等慈善工作項目。

執行總監黃群雁介紹道，這次活動籌得的所有善款都會投入到幫助和支持亞太裔社區中還在成長中的非營利組織，透過免費健全能力計畫和無限制的運營補助款，進一步推動亞太裔社區的發展和繁榮。

議員方樹強致詞表示，回憶起自己20年前為洛杉磯市工作時，便已瞭解到了亞太社區基金的貢獻，當時他也是一位捐贈者。他讚揚基金會多年來與個人、家庭和企業的緊密合作，以及在南加州和聖蓋博谷取得的卓越成就。