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洛城6月節慶多 免費享受美食、表演

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聖塔蒙尼卡碼頭360度海灘節現場精彩的表演。（聖塔蒙尼卡碼頭360度海灘節）
聖塔蒙尼卡碼頭360度海灘節現場精彩的表演。（聖塔蒙尼卡碼頭360度海灘節）

6月南加多個節日慶典免費向民眾開放，難得6月氣候宜人，最適合周末家人朋友一起出行，在涼爽的夏日享受美食、音樂、藝術和精彩的表演。

威尼斯節（The Venice Fest）

夏日威尼斯節將於6月22日中午至晚上8時回歸。屆時將有超過400名藝術家在Mar Vista的威尼斯大道上，展示和銷售原創藝術品和手工藝品。無論哪個年齡段，都可以在這裡度過享受購物、藝術、美食、美妙音樂的一天，三個舞台的現場娛樂表演、各種實踐藝術工作坊成為本次活動的亮點。

巴沙迪那粉筆節（Pasadena Chalk Festival）

一年一度的巴沙迪那粉筆節將於6月22日至23日（父親節後的周末）重返巴沙迪那會議中心（Pasadena Convention Center）的廣場。500多名藝術家將在人行道上用粉筆創各種風格和主題的大型彩色壁畫，藝術作品包括幽默異想天開的肖像、傑作的再現、原創設計、可愛的角色、感人的致敬等。周末兩天都有現場音樂表演和啤酒花園。

洛杉磯雜誌節（L.A. Zine Fest）

暫時地告別電子螢幕，走進印刷照明的世界。這個全天的活動展示了來自全國各地的近200家雜誌和小型新聞出版物的參展商，匯聚了南加州的書迷們一起交流藝術、思想等。免費閱讀和研討會也不容錯過。雜誌節將於6月23日上午11點至下午6時舉行，地址為300 S Mission Rd，Los Angeles。

聖塔蒙尼卡碼頭360度海灘節（Santa Monica Pier 360 Beach Festival）

衝浪、音樂、舞蹈、美食和滑冰的世界將在為期兩天的盛宴中匯聚一堂。在聖塔蒙尼卡碼頭甲板上，波利尼西亞樂隊和草裙舞者將帶來特色的表演，現場音樂、美食和飲料、互動遊戲等讓人一睹標誌性的南加州海灘文化。還有一系列海洋運動比賽，包括槳板比賽、救生員挑戰、海洋游泳、沙灘排球和雙人衝浪比賽，參賽者將有機會贏得精美獎品。海灘節將在6月29、30日舉行。獲得更多資訊或是註冊比賽可以前往https://www.santamonicapier.org/pier360

「Off the 405」夏季戶外音樂會

「OFF THE 405」是蓋蒂中心（Getty Center）一年一度的免費戶外夏季音樂會系列，讓民眾在日落美景中享受音樂的魅力。從6月1日到8月24日的每周六，博物館的戶外舞台將邀請不同的藝術家帶來精彩演出，包括6月15日的Slauson Malone 、7月20日的Helado Negro、7月27日的Julia Holter等。演出將從下午6時的DJ表演開始，7時30分藝術家將登台表演。現場可以購買食物和飲料，民眾也可以攜帶自己的野餐物品。停車費下午6時後將降至10元。演出門票免費，民眾需要提前線上預訂才能入場：https://www.getty.edu/museum/programs/performances/offthe405.html

南加 加州 博物館

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