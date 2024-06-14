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洛縣20家圖書館 6月17日至8月9日提供暑期免費午餐

洛杉磯訊
洛杉磯縣20個公共圖書館將從6月17日至8月初連續八周提供學生暑期免費午餐，不限家庭收入和地區。（洛縣圖書館提供）
洛杉磯縣20個公共圖書館將從6月17日至8月初連續八周提供學生暑期免費午餐，不限家庭收入和地區。（洛縣圖書館提供）

洛杉磯圖書館系統年度學生暑期免費午餐計畫再次啟動，從6月17日下周一開始，洛杉磯縣屬20家圖書館分館每周至少四天為為兒童和青少年提供營養午餐，不限收入和地區。

洛杉磯縣從2015年開始，每年暑期為有需要的青少年和兒童提供免費營養午餐，確保他們在秋季返校時精力充沛，並做好學習準備。免費餐飲計畫今年進入第十年，面向18歲以下的兒童和青少年開放，沒有家庭收入限制，也可跨區領用，但午餐需在圖書館享用。

洛杉磯縣圖書館館長Skye Patrick表示，洛杉磯縣不少家庭很需要這些免費午餐，免費午餐平常由學校提供，但當孩子們放假離開學校時，圖書館很高興承擔起發放服務。他表示，暑期學生免費午餐是聯邦農業部夏季食品服務的一部分，加州方面由加州教育廳管理，洛杉磯縣的暑期免費午餐則由洛縣公園與娛樂部和洛縣圖書館合作提供。

2024暑期洛杉磯縣學生免費營養午餐計畫從6月17日開始，至8月9日，前後八周，20個圖書館將在每周一至周五，或周二至周五，中午12點至下午1點期間按照先到先得的原則提供午餐，具體地點和時間登錄LACountyLibrary.org/SummerLunch。

洛杉磯 圖書館 加州

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