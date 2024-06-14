寶爾博物館漫畫藝術博覽會 本周末免費

「亞洲漫畫：一種藝術形態的演變」展廳裡的兩位觀眾即興表演。（寶爾博物館）

寶爾博物館 正在展出的由英國巴比肯藝術中心策劃的階段特展：「亞洲漫畫：一種藝術形態的演變」

(2024年9月8日結束）是全球規模最大的亞洲漫畫展，首次在北美地區亮相。寶爾博物館為此特別策劃了「漫畫藝術博覽會」，本周末免費對公眾開放。這是一場充滿活力的流行文化和漫畫藝術的節慶，為期兩天的免費活動將成為漫畫愛好者、藝術家和收藏家們的狂歡盛會。

寶爾博物館華人 董事長施劉秀枝女士說，在眾多藝術媒介中，漫畫獨具特色，不僅擁有文學的敘事性和繪畫的視覺衝擊力，還能跨越語言和文化障礙，因而廣受歡迎。這種圖文結合的敘事方式，既能傳達複雜的情感和思想，又具有高度的可讀性和吸引力。作為重要的文化現象和藝術形式，漫畫在豐富文化生活、傳播訊息和引發社會思考方面扮演著重要角色。寶爾博物館舉辦本次「漫畫藝術博覽會」不僅是為了配合正在展出的「亞洲漫畫」展，更是為了實踐「讓世界最優秀的文化藝術，豐富社區民眾的生活」的辦館宗旨。

本屆博覽會將在整個博物館的不同場館和區域精彩呈現。在北門的雕塑花園，六位專業DJ將帶來風格各異的音樂表演；John Lee大廳裡有來自30多個不同商家和藝術家的文化藝術作品，演播大廳更是漫畫愛好者的聚集地，有漫畫藝術家訪談、漫畫主題演講，以及角色扮演和時尚秀等精彩節目。

活動詳情：2024 年 6 月 15 日至 16 日(周六和周日)，上午 10 點至下午 4 點。地點：Bowers Museum；2002 N. Main Street；Santa Ana, CA 92706；停車位有限，鼓勵carpool。門票免費，請在 bowers.org/expo 回復(RSVP)