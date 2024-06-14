華人航空獎學金 助學子逐夢

VVCF基金發展和獎學金總監Christopher Nunez（左一）、Towards航空首席運營官Richard Huang（左二）、維修部副總裁Adam Stanley（右三）和CHF總裁Chris Mao博士（右一）為兩名來自航空專業的首屆獎學金獲獎者頒獎。（主辦方提供）

黃春華基金會（Charles Huang Foundation - CHF）攜手Towards航空公司和Victor Valley學院基金會（Victor Valley College Foundation - VVCF），啟動「Towards Aviation」獎學金項目，助力Victor Valley學院學子逐夢，培養新一代航空工程和飛機維修專業人才，輸送對口產業，滿足行業日益升級的需求。

四名Victor Valley學院學生在首届「Towards Aviation」獎學金項目評選中脫穎而出，其中兩人是飛機維修專業。黃春華基金會總裁Chris Mao博士、Towards航空首席運營官Richard Huang、維修部副總裁Adam Stanley為獲獎學生頒發獎學金。

Victor Valley學院基金會基金發展和獎學金總監Christopher Nunez表示，學院持續擴充教育和職業培訓項目，以滿足社區和企業的需求。隨著入學率不斷上升，經濟資助需求隨之增長，這樣的獎學金項目，無疑為有才華、有志向的學生打開了走向更美好未來的大門，不必為學貸 負擔憂心。他由衷感謝來自社區和個人的捐款，及像黃春華基金會這樣的公益組織。

黃春華基金會總裁Chris Mao博士表示，希望該獎學金能夠減輕經濟負擔，激勵更多的青年學生勇敢、堅定地追求夢想，實現自己的職業目標。

Towards航空首席運營官Richard Huang表示，除了獎學金，他們還為在校學生提供實習機會。Towards作為美國聯邦航空總署（FAA）認證的商務飛機維修、儲存、拆解、回收企業，為學生們提供全方位實踐鍛煉，同時為將來求職做足準備。