芭蕾舞學校年度表演 華人「班媽」出錢又出力

孩子們在舞台上光彩照人，背後是幾十個「班媽」十多個小時的忙前忙後。 （讀者提供）

進入暑期，最忙碌的人應是華人 媽媽們，她們不僅要為孩子報名各類夏令營和比賽，還要在活動中出錢出力。日前在聖蓋博 大劇院舉辦的一場芭蕾舞學校年度表演上，300多芭蕾舞華人學生聚集一堂。孩子們在舞台上光彩照人，背後是幾十個「班媽」十多個小時的忙前忙後。

華人張利芭蕾舞學校日前在聖蓋博大劇院舉辦兩場匯報演出，300多個年齡從5歲到18歲的孩子們表演芭蕾舞劇，以及他們在加州 和國際芭蕾比賽的獲獎節目。舞台上孩子們身穿漂亮的舞蹈服展示其學習成果，而在後台是「班媽」們的辛苦付出。一名8歲孩子的華人媽媽表示，女兒今年開始參加芭蕾舞比賽，也拿了不少獎項；她不僅要幫女兒化妝和換7套衣服，還要照顧女兒同班的其他孩子。

11年級的Isabella Liu（前）酷愛舞蹈。（讀者提供） 8歲的Carissa Yang（前）和搭檔Angela Yang（後） 在表演。 （讀者提供）

一名華人「班媽」表示，「班媽」的工作很辛苦，當天表演下午開始，她們從1時忙到晚上接近11時，不僅要全場在後場照顧好自己的孩子，還要幫其他孩子補妝，臨近表演前還要確認孩子們的服飾。每個孩子都要表演至少2到3個舞蹈，現場可謂手忙腳亂，壓力山大。因為活動時間長，年級小的孩子還要哄他們睡覺及帶孩子們上洗手間，有空閒時還要給其他沒能來的媽媽做直播，因此她晚上到家後直接睡到次日中午，真的太累了。

有才藝的「班媽」還要才藝貢獻。一名善於拍照和視頻剪輯的媽媽表示，她除了照顧孩子，還在現場拍了數百張照片和視頻，這些都是義務勞動。此外，現場還要給孩子們買至少2餐外賣，有的班是分攤，因為有的孩子吃有的孩子不吃，分攤很難計算，所以有的「班媽」乾脆自掏腰包數百元給孩子們買外賣。

支撐「班媽」的動力，當然是對孩子的愛。一位「班媽」說，孩子學習芭蕾，不是每個人都有機會參加比賽，能有這樣的展示機會能提升孩子的學習動力。這所學校有31年歷史，學生多，且拿過很多加州和國際的芭蕾舞獎項，學費和表演費用相對便宜，所以媽媽們也願意竭盡全力各種奉獻。