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芭蕾舞學校年度表演 華人「班媽」出錢又出力

記者張宏／洛杉磯報導
孩子們在舞台上光彩照人，背後是幾十個「班媽」十多個小時的忙前忙後。 （讀者提供）
孩子們在舞台上光彩照人，背後是幾十個「班媽」十多個小時的忙前忙後。 （讀者提供）

進入暑期，最忙碌的人應是華人媽媽們，她們不僅要為孩子報名各類夏令營和比賽，還要在活動中出錢出力。日前在聖蓋博大劇院舉辦的一場芭蕾舞學校年度表演上，300多芭蕾舞華人學生聚集一堂。孩子們在舞台上光彩照人，背後是幾十個「班媽」十多個小時的忙前忙後。

華人張利芭蕾舞學校日前在聖蓋博大劇院舉辦兩場匯報演出，300多個年齡從5歲到18歲的孩子們表演芭蕾舞劇，以及他們在加州和國際芭蕾比賽的獲獎節目。舞台上孩子們身穿漂亮的舞蹈服展示其學習成果，而在後台是「班媽」們的辛苦付出。一名8歲孩子的華人媽媽表示，女兒今年開始參加芭蕾舞比賽，也拿了不少獎項；她不僅要幫女兒化妝和換7套衣服，還要照顧女兒同班的其他孩子。

11年級的Isabella Liu（前）酷愛舞蹈。（讀者提供）
11年級的Isabella Liu（前）酷愛舞蹈。（讀者提供）
8歲的Carissa Yang（前）和搭檔Angela Yang（後） 在表演。...
8歲的Carissa Yang（前）和搭檔Angela Yang（後） 在表演。 （讀者提供）

一名華人「班媽」表示，「班媽」的工作很辛苦，當天表演下午開始，她們從1時忙到晚上接近11時，不僅要全場在後場照顧好自己的孩子，還要幫其他孩子補妝，臨近表演前還要確認孩子們的服飾。每個孩子都要表演至少2到3個舞蹈，現場可謂手忙腳亂，壓力山大。因為活動時間長，年級小的孩子還要哄他們睡覺及帶孩子們上洗手間，有空閒時還要給其他沒能來的媽媽做直播，因此她晚上到家後直接睡到次日中午，真的太累了。

有才藝的「班媽」還要才藝貢獻。一名善於拍照和視頻剪輯的媽媽表示，她除了照顧孩子，還在現場拍了數百張照片和視頻，這些都是義務勞動。此外，現場還要給孩子們買至少2餐外賣，有的班是分攤，因為有的孩子吃有的孩子不吃，分攤很難計算，所以有的「班媽」乾脆自掏腰包數百元給孩子們買外賣。

支撐「班媽」的動力，當然是對孩子的愛。一位「班媽」說，孩子學習芭蕾，不是每個人都有機會參加比賽，能有這樣的展示機會能提升孩子的學習動力。這所學校有31年歷史，學生多，且拿過很多加州和國際的芭蕾舞獎項，學費和表演費用相對便宜，所以媽媽們也願意竭盡全力各種奉獻。

聖蓋博大劇院日前舉辦華人張利芭蕾舞學校的下午和晚上兩場匯報演出。（讀者提供）
聖蓋博大劇院日前舉辦華人張利芭蕾舞學校的下午和晚上兩場匯報演出。（讀者提供）
Kelly Fong（前）芭蕾舞水平很出色。（讀者提供）
Kelly Fong（前）芭蕾舞水平很出色。（讀者提供）

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