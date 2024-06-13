澳門總商會基金會獎學金 7月31日截止申請
美國澳門總商會和澳門總商會基金會即日起開放2024年度獎學金申請，7月31日截止。
澳門總商會基金會優秀學生獎學金本年度共有11個名額，其中三個特別獎學金金額分別為3000元、2000元和1000元，另設八個鼓勵獎各500元。
澳門總商會日前向中華會館屬下中華孔教學校捐助1萬元，支持中文教育。澳門總商會基金會會長暨前蒙特利公園市市長黃維剛表示，今年也是澳門總商會和澳門總商會基金會連續第四年舉辦優秀學生獎學金評選，澳門總商會希望盡一己之力，鼓勵與支持優秀華人學生。
他表示，南加州澳門總商會和基金會員有100多人，大家非常團結，重視教育，出錢出力，籌集獎學基金，扶助優秀學生和需要幫助的清寒學生。他表示，澳門總商會獎學金不限於澳門弟子，只要孩子優秀，達到申請條件，都歡迎申請。2021年至2023年，先後有將近30名優秀高中畢業生獲得澳門總商會和澳門總商會基金會獎學金。
所有申請人必須填寫相關的申請表格。此外，本次獎學金申請的條件還包括：申請人必須是2024年高中畢業、將在今年秋天進入大學學習；申請人需提供高中畢業的學校成績表，今秋深造的大學名稱，以及一篇短文，向獎學金評審委員會介紹自己。所有申請資料將由獎學金評審委員會評估。申請細節可聯絡基金會副會長Nancy陳，626-617-2931，Email：[email protected]。
上一則
抗外在漲聲 星巴克推咖啡實惠組合5元起
下一則
FB留言